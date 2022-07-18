《浪姊》姊姊們凍齡保養公開！Jessica、王心凌肌膚好到掐出水

文／美人圈

大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》播出後熱議不斷！人均30+的女星們，個個都有著像吃了防腐劑般凍齡美貌，讓人不禁好奇究竟姊姊們的保養秘訣是什麼？以下帶來Jessica、王心凌及楊丞琳等女星的保養心法，一起將肌膚、身材保持在最美好的少女狀態。

Jessica：仔細卸妝＆依據膚況選擇保養品

擁有嫩白美肌的Jessica，對於保養相當有一套！在個人youtube頻道中，無私分享自己在一整天工作結束後的護膚流程。很多人對於卸妝環節特別沒有耐心，但其實擁有好膚質的第一步就是清潔乾淨！Jessica在影片中特別提到，卸眼妝一定不能求快，一定要使用濕敷的方式，等待眼妝溶解後，再輕柔將殘妝擦拭掉。





卸除臉部彩妝時，以輕柔的方式打圈按摩，並以清水沖洗乾淨，接著搭配卸妝棉，順著肌膚紋理擦拭乾淨。另外，Jessica還特別分享，因為肌膚狀態每天都不同，因此不管保養、卸妝也好，她不會一直都持續使用同款產品，而是會根據當天的膚況、對症下藥，決定要使用的保養品，這樣護膚才更有效！





王心凌：勤敷面膜＆椅子坐八分滿

甜心教主也即將奔四了，超凍齡臉蛋&纖瘦的身材，根本宛如18歲少女！因為保養有佳，甚至被為「皮膚管理委員」的王心凌，談起面膜保養可是不輸給專業美容師。她會依據膚況、地區挑選不同功效、質地的面膜，當肌膚敏感時，就會選擇保濕及鎮定功效；若是遇到工作忙碌時，就會選擇水洗式面膜，趁著剛回到家時，先卸妝洗臉並敷上一層，途中拿個換洗物、休息一下，15鐘後就可以在洗澡時一併沖洗乾淨。





王心凌從出道以來，本就是吃不胖的體質，不過她依舊努力運動練出緊緻好體態！平時除了有氧運動外，也會嘗試瑜伽、皮拉提斯、重訓等不同型態的運動，讓肌肉、骨骼全方面健康發展。王心凌也推薦大家一個小撇步，平時坐著時，只坐八分滿，這樣可以隨時提醒自己要將腰桿打直、不要彎腰駝背，讓小腹保持收緊狀態，就不容易產生小腹！





楊丞琳：頸部保養不放過

大家都知道楊丞琳是資深保養控，每天不管再累，都會花上1小時清潔護膚！並且她將鎖骨以上的部位一視同仁，除了臉部保養外，容易顯老的頸部，她也一絲不苟得細心保養。待臉擦完保養品後，再從脖子向上提拉、按摩，十幾年的堅持，養出零頸紋好膚況！





另外，楊丞琳也曾分享自己會使用一次性棉布取代毛巾！因為毛巾容易滋生細菌，使用一次性洗臉巾更衛生，痘痘肌女孩不妨從這點改善，搞不好肌膚會改善不少呦～每次使用完的洗臉巾也不急著丟，彈性夠、面積也大的特性，當作抹布擦桌子也很適合，完全可以二次利用、不浪費。





吳謹言：631飲食法

天生衣架子的吳謹言長年體重不超過48公斤，秘訣就是靠營養師也認證有效的「631飲食法」！將一天飲食分為10等分，早餐6分、午餐3分、晚餐1分的方式，以豐盛的早餐開啟一整天能量，到了晚上盡量簡單且不要攝取精緻澱粉，改為南瓜、玉米、糙米或是地瓜，滿滿的膳食纖維可以幫助排便還有穩定血糖的作用。

▲吳謹言維持一樣的體重，靠營養師也認證有效的631飲食法（圖／小紅書@吴谨言）

郭采潔：飯前愛吃水果，這兩種食物不碰

郭采潔曾說到她人生中最認真的兩件事就是身材和感情！而相當骨感的身材就是靠嚴格的飲食控制所換來的，郭采潔分享自己會在餐前吃擁有豐富膳食纖維的蘋果，以及穩定血糖的葡萄柚，幫助抑制食慾。不過要特別留意的是，這兩樣水果都盡量避免晚上吃，以免水分滯留到隔天，造成浮腫。





許多女星為了肌膚著想會戒蛋，不過郭采潔曾跟Beauty的小編分享，自己不吃蛋是害怕骨頭變粗、腰背顯厚！另外，像是容易讓身體循環、代謝變差的生冷食物一律都不會碰。





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