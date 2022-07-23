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8款專櫃「眼部精華」評比！NARS、YSL撫紋有感　清爽質地妝前也適合

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文／美人圈

夏季保養首重清爽，尤其是眼霜，不管是日常保養或妝前使用最怕黏膩厚重，不妨試試看地更加水潤清爽的「眼部精華」！單用即可有足夠的保濕度，也可以當作前導、加速後續眼霜吸收，妝前使用也不用擔心與底妝打架，今天BEAUTY編輯帶來8款2022眼部精華評比推薦，SK-II、雅詩蘭黛按摩消腫，NARS、YSL撫紋有感，這款眼部精華堪稱黑眼圈打光燈，快一起看看2022夏季眼部精華推薦吧！

眼部精華vs.眼霜差異？

很多人會疑惑：眼霜與眼部精華有什麼不同？以為又是商人的話術？其實單從名字上就可以看出最大的差異在於「質地與滋潤度」，一般來說眼霜更偏向乳霜狀，質地也更為厚實滋潤，而眼部精華則像是精華液般、質地較為清爽水感，雖然不代表眼霜滋潤度一定大於眼部精華，但是就質地上看，眼部精華確實為更加清爽的選擇。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

眼部精華使用時機及適合膚質？

眼周保養其實沒有分年紀及膚質，眼周部位因為皮脂腺分泌少、加上表情動作等本來就很容易出現細紋或暗沉，相較來說，一般眼霜的質地較濃稠，而眼部精華的質地則被定位在比較清爽的精華水感，所以更加適合不喜歡油膩感、或是沒有什麼細紋等問題的眼周肌膚，除此之外，眼部精華清爽的質地也很推薦作為妝前使用，比較不容易與底妝打架。

眼部精華在全臉保養的使用順序？

那麼眼部精華該怎麼使用呢？其實可以根據質地考慮，保養順序建議從分子小到大、質地稀到濃稠的順序進行，像是化妝水、精華、乳霜的完整順序，眼部精華分子較小、質地輕透，所以可以放在化妝水後使用，先用水濕潤肌膚、接著使用眼部及臉部精華，如果想要加乘保養效果，也可以再最後使用眼霜收尾，全臉也上最後的乳霜，完整保養程序。

該怎麼選擇合適的眼周保養？

基本上除了質地差異之外，眼霜、眼部精華都是眼周保養的重點，一般都含有像是具抗老或修護功能的高濃度活性成分，也有些眼部保養含有一些像是粉體或凝膠矽靈等修飾型的成份，可以讓眼周肌膚更加平滑明亮，作為妝前使用更推薦，所以可以根據自身需求、以及想要達到的效果選擇合適的眼周保養。

眼霜、眼部精華搭配按摩，效果更加乘

也有一些眼霜、眼部精華強調搭配按摩手法，像是本身附帶按摩頭、滾珠、冰珠等等，邊擦的同時搭配按摩提拉的動作，更可以加強眼霜及眼部精華的吸收，達到拉提眼周及消水腫的效果，對於早上起床後容易腫泡的眼型來說更加推薦。

【編輯實測】2022眼部精華評比！雅詩蘭黛消水腫，NARS、YSL有感撫紋，這款輕盈零油膩 ▲眼霜、眼部精華搭配按摩，效果更加乘（圖／BEAUTY美人圈，下同）

2022眼部精華評比推薦

1：NARS 光圈眼霜 裸光賦活亮眼晶萃

2022眼部精華評比推薦：NARS 光圈眼霜 裸光賦活亮眼晶萃，15ml／NT2,100

▲NARS 光圈眼霜 裸光賦活亮眼晶萃，15ml／NT$2,100

BEAUTY編輯使用心得：

NARS在2022夏季推出全新妝前保養系列，使用感受非常驚艷！這款光圈眼霜是無色無味的凝霜質地，而且非常輕盈、一點都沒有厚重黏膩感，抹後眼周肌膚快速吸收，留下水水的保濕觸感，更重要的是會明顯感受到乾紋被撫平，膚觸變得相當平滑，非常推薦妝前使用，後續上妝不僅不會起屑，還會讓眼下遮瑕更服貼！

2022眼部精華評比推薦：NARS 光圈眼霜 裸光賦活亮眼晶萃，15ml／NT2,100

2：SK-II 光蘊環采眼部精華

2022眼部精華評比推薦：SK-II 光蘊環采眼部精華，20ml／NT4,700

▲SK-II 光蘊環采眼部精華，20ml／NT$4,700

BEAUTY編輯使用心得：

SK-II這款眼部精華質地是比較水潤的、但同時具有一定程度的保濕度，在末端自帶陶瓷滾珠按摩頭，順著滑動方向會自動抓出剛好的精華量、不會過度摩擦或刺激肌膚，邊按摩有微微的沁涼感，早上使用非常舒服，另外編輯實測這款眼部精華，發現對於改善眼周暗沉比較有感，可以讓眼周肌膚更加有明亮感。

2022眼部精華評比推薦：SK-II 光蘊環采眼部精華，20ml／NT4,700

3：蘭蔻 超未來肌因冰珠亮眼粹

2022眼部精華評比推薦：蘭蔻 超未來肌因冰珠亮眼粹，20ml／NT2,800

▲蘭蔻 超未來肌因冰珠亮眼粹，20ml／NT$2,800。

BEAUTY編輯使用心得：

蘭蔻的亮眼粹也是歷經多年不敗的經典款，搭配按摩「小冰珠」，使用時真的有冰涼的觸感，而且這款按摩頭連接部分是比較有彈性的，所以按摩的時候可以精準點壓眼部穴道，非常舒服！質地上則是偏清爽的凝霜類型，雖然清爽但保濕度相當足夠，可以讓細紋或是凹陷部位有豐潤感，不論是夜間修護還是作為早晨消水腫、妝前使用都很適合。

2022眼部精華評比推薦：蘭蔻 超未來肌因冰珠亮眼粹，20ml／NT2,800

4：雅詩蘭黛 特潤冰導緊緻眼部精華

2022眼部精華評比推薦：雅詩蘭黛 特潤冰導緊緻眼部精華，15ml／NT2,850

▲雅詩蘭黛 特潤冰導緊緻眼部精華，15ml／NT$2,850

BEAUTY編輯使用心得：

雅詩蘭黛這款是含有塑眼冰棒的眼部精華，真的就是「冰棒」般、按摩眼周時可以感受到涼感，質地是偏清爽的水凝霜，但是抹開後有微微的潤感，搭配冰感的按摩頭使用非常舒適，可以消除腫泡、細小乾紋也有豐潤感，而且滋潤度可以維持很長時間，後續上妝可以讓底妝更加服貼，眼下也不卡紋卡粉！但因為設計的關係精華量比較難控制，可以稍微在瓶口處調整合適的用量。

2022眼部精華評比推薦：雅詩蘭黛 特潤冰導緊緻眼部精華，15ml／NT2,850

5：YSL 極效活萃仙人掌眼部精華乳

2022眼部精華評比推薦：YSL 極效活萃仙人掌眼部精華乳，20ml／NT2,800

▲YSL 極效活萃仙人掌眼部精華乳，20ml／NT$2,800

BEAUTY編輯使用心得：

YSL這款眼部精華乳是偏乳狀的質地，但是推開後意外的水潤、而且非常快就可以吸收，有讓乾紋變得豐潤的效果，乾荒眼周立刻回春，它的質地其實有點介於眼霜與眼部精華之間，有很高滋潤度、卻非常清爽，妝前使用也不會造成底妝搓泥起屑，如果覺得一般的眼部精華不夠滋潤、又擔心過於厚重的質地容易長肉芽的話，這款就非常推薦！

2022眼部精華評比推薦：YSL 極效活萃仙人掌眼部精華乳，20ml／NT2,800

6：赫蓮娜 植萃超導眼部修護精華乳

2022眼部精華評比推薦：赫蓮娜 植萃超導眼部修護精華乳，15ml／NT3,300

▲赫蓮娜 植萃超導眼部修護精華乳，15ml／NT$3,300

BEAUTY編輯使用心得：

赫蓮娜的眼部精華乳質地是輕盈的凝乳狀，抹開後會有極其細緻的珍珠光感，幫助提亮眼周暗沉及黑眼圈，是一款有立即修飾效果的眼部精華，另外按摩頭的設計也很有巧思，接觸皮膚時會直接感受到冰涼觸感，非常舒適，且斜角型狀的按摩頭可以貼合眼周，搭配軟管包裝更方便控制用量，不用擔心一次擠出過多眼部精華乳！

2022眼部精華評比推薦：赫蓮娜 植萃超導眼部修護精華乳，15ml／NT3,300

7：Aesop 瑩澈眼部精華

2022眼部精華評比推薦：Aesop 瑩澈眼部精華，15ml／NT2,950

▲Aesop 瑩澈眼部精華，15ml／NT$2,950

BEAUTY編輯使用心得：

Aesop瑩澈眼部精華是偏精華油的質地，但是有種輕盈的蜜狀感、不是那種油膩感，輕輕按摩很快就吸收，留下潤而不油的膚觸，眼下也明顯變得更加澎潤！雖然滋潤度比較高，但是後續要上妝的話也不會跟遮瑕、粉底打架，還可以維持長時間的滋潤感，如果是眼下極度乾燥的人一定要試試看！

2022眼部精華評比推薦：Aesop 瑩澈眼部精華，15ml／NT2,950

8：碧兒泉 深海奇肌大眼精華

2022眼部精華評比推薦：碧兒泉 深海奇肌大眼精華，16.5ml／NT2,100

▲ 碧兒泉 深海奇肌大眼精華，16.5ml／N$T2,100。

BEAUTY編輯使用心得：

碧兒泉這款大眼精華非常特別，除了是針對眼部保養的精華之外、還有修護睫毛的效果！按摩頭上面像是睫毛膏的刷頭，可以順著眼周輪廓按摩後、再用睫毛膏刷頭刷過睫毛，讓脆弱的睫毛也可以得到養分，輕盈的水凝乳質地水潤度高、不黏膩，一瓶直接搞定眼睫保養！

2022眼部精華評比推薦：碧兒泉 深海奇肌大眼精華，16.5ml／NT2,100

2022眼部精華評比總結：

乾紋修飾度：NARS、YSL、SK-II、雅詩蘭黛

清爽水潤感：蘭蔻、碧兒泉、赫蓮娜

深層滋潤感：雅詩蘭黛、YSL、Aesop

妝前使用推薦：NARS、蘭蔻、碧兒泉、YSL

2022眼部精華評比推薦

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 眼部精華, 美妝, 保養, 眼霜, Aesop, SK-II, 雅詩蘭黛, 赫蓮娜

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