IKEA小編很會！秒推薦「可上鎖展示櫃」放哥吉拉　網：該加薪了啦

▲哥吉拉事件讓IKEA小編即時置入自家展示櫃，引發話題。（圖／翻攝IKEA官方粉絲頁、官方網站）

記者蔡惠如／綜合報導

有人妻未經允許把丈夫搜集的哥吉拉送給親戚小孩，丈夫還傳簡訊說要離婚，妻上網討拍反炸鍋，引發眾多網友討論，迅速形成「哥吉拉之亂」，IKEA官方粉絲隨即貼出一則可上鎖的展示櫃，小編更留言表示「可上鎖，有效防止親戚孩子拿走公仔」讓網友笑翻，貼文不到2小時就累積3.5萬個讚，還有許多留言表示「很會！該加薪了啦！」

有人妻日前在臉書「匿名公社」貼文，抱怨先生因為公仔跟她翻臉「那麼幼稚」，引發廣大網友瘋狂洗臉，沒想到事情沒有因此告一段落，女方還不斷更新後續，包括要丈夫道歉、人妻示弱、夫提離婚以及討房、算帳等等後續，似乎還沒休止，但腦筋動得快的IKEA小編已經搭上順風車「狂刷一波」了啦！

▲強調有上鎖設計，可以保護使用者的蒐藏品（不被拿走）。

IKEA在下午1點左右發出一則逗趣貼文，推薦自家的FABRIKÖR玻璃門櫃，並強調「展示您珍貴的公仔，並且可以上鎖」，還發文強調「可上鎖，有效防止親戚孩子拿走公仔」笑翻眾生，還釣出逗趣網友留言「鑰匙別讓太太保管」、「算是一種防離婚神器嗎」、「IKEA也是撿到槍了是不是啦」，還有民眾貼出IKEA另一款可上鎖的模型展示櫃，成為另類導購，整個版上呈現一片歡樂的狀態，與原生事件出現奇妙的對比效果。

該款被推薦的FABRIKÖR玻璃門櫃為沈穩的黑藍色，跟哥吉拉的顏色相當搭配，附可調式層板，方便依儲物需求調整高度，所以也不怕太大放不下，有上鎖設計可以保護自己的收藏品不受騷擾，售價是5,990元。