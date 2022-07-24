夏日「持久底妝」推薦TOP 7！雅詩蘭黛、植村秀小方瓶是口罩妝神隊友

文／美人圈

夏天選底妝首要條件就是「持久不脫妝」，並且一定要禁得起口罩不沾染的考驗！編這回特蒐了7款夏日口罩妝的最佳神隊友，除了穩坐不沾染第一寶座的雅詩蘭黛粉持久、美妝編輯們的摯愛蘭蔻零粉感，還有GIORGIO ARMANI、YSL來勢洶洶的底妝新品，一起來看看哪款是你的命定夏季底妝吧！

2022口罩底妝推薦1：雅詩蘭黛 粉持久完美持妝粉底

說到口罩底妝，最具代表性的當然較是油肌天菜「雅詩蘭黛粉持久」！以獨特完美膚控持妝科技，將清爽透氣的超微柔焦隱型粉體精準作用於肌膚，採用不易堵塞毛孔的升級控油成分，同時添加高效濕潤因子，有效遮瑕又能讓肌膚呼吸不感黏膩。

▲雅詩蘭黛 粉持久完美持妝粉底 30ml，NT$2,100。（圖／BEAUTY美人圈提供，下同）

BEAUTY美人圈編輯使用心得

這款屬於霧面底妝，薄薄一層就可以修飾高達8成的瑕疵，即便如此也感受不到悶黏感，就算流汗出油也不易沾染口罩。實測戴口罩一整天，就連主打不沾杯的霧面口紅都有些許轉印的痕跡，不過粉持久居然零沾染，且面對悶熱的口罩環境下，幾乎沒有脫妝、土石流的現象，比較乾燥的鼻翼處也沒有卡粉的問題，可以說是將底妝完美的焊在臉上！

2022口罩底妝推薦2：GIORGIO ARMANI 超持妝絲絨水慕斯粉底

自從GA的人氣底妝水慕斯粉底全新升級後，就被眾多KOL們洗版！受織布訂製工藝啟發，讓粉體猶如超細織網般貼膚透氣，搭配全新「超輕潤精華油」減少乾紋、更能完美與肌膚融合，打造貼膚訂製妝感。超輕盈的粉體還能有效吸附多餘油脂，即便在悶熱的夏季戴口罩下，妝面的持久度還是很高！

▲GIORGIO ARMANI 超持妝絲絨水慕斯粉底 30ml，NT$2,500。

BEAUTY美人圈編輯使用心得

像精華般水潤的質地，粉體延展度高可以輕鬆吃進毛孔中，一秒平滑肌膚紋理！最特別的是，底妝雖然薄透，但是屬於中高度遮瑕，日常出門就相當足夠，加上超高的續航力，持妝長達8小時也不溶妝。不過因為這款相當控油，建議乾肌女孩一定要做好妝前保濕！

2022口罩底妝推薦3：YSL 恆久完美無瑕持妝粉底

每到夏季就成為暢銷品的YSL 恆久完美無瑕持妝粉底，這次除了內容全新升級外，包裝也換成「煙管褲裝」的設計，讓粉底成為化妝桌上最夢幻的存在！以「持妝鎖水科技」搭配「植萃保養精華」，無論油性、乾性肌膚都能維持底妝一整天乾淨透亮。

▲YSL 恆久完美無瑕持妝粉底 25ml，NT$2,600。

BEAUTY美人圈編輯使用心得

乳狀的質地推開後相當輕盈，偏中上遮瑕度可以輕鬆遮蓋瑕疵，就連小編萬年黑眼圈都可以得到修飾！因為添加了保養精華，可以感受到保濕續航力相當強，到了下午臉依舊水潤。不過要特別留意的是，隨著時間拉長，底妝會輕微的卡白芝麻，但控制好粉底用量就可以解決這個問題～

2022口罩底妝推薦4：蘭蔻 零粉感超持久粉底

乾荒肌、中東油田一致好評的蘭蔻零粉感超持久粉底，採用「超微粒粉體」，粉質細緻能輕鬆上妝，不顯乾紋或緊繃、全天超抗汗防水。搭配「珍珠光感粒子」完美「靠光遮瑕」輕盈又不悶熱！獨家「智慧油水平衡」功能，針對出油處自動吸油，乾燥處自動補水，不管是毛孔、油光都能瞬間神隱，底妝一整天都是零暗沉奶油肌！

▲蘭蔻 零粉感超持久粉底 30ml，NT$2,000。

BEAUTY美人圈編輯使用心得

身為暗沉王的編，每次遇到不合適的底妝，不到下午臉馬上就好像關上燈一樣相當蠟黃、相當沒精神！不過自從第一次用到零粉感，就馬上被圈粉～清透的粉體，用手就能輕鬆上妝，妝感就跟品名一樣「零粉感」，戴口罩也不太會沾染、脫妝，就連油痘肌網友實測一整天下來也沒有一絲的暗沉、融妝現象，隨時就像剛上妝一樣美麗！

2022口罩底妝推薦5：資生堂 超進化持久保濕精華水粉底

資生堂超進化持久粉底家族又新添生力軍！蘊含了70%保養水精華，妝感輕盈自然，可以完美的貼膚、平衡膚質與膚色，創造自帶濾鏡般的天生美肌。同時運用ActiveForce™技術，不乾裂、不脫粧，維持一整天水潤清新妝容～

▲資生堂 超進化持久保濕精華水粉底 30ml，NT$1,600。

BEAUTY美人圈編輯使用心得

這款粉底可以說是小編使用過最水感的粉底！推開來後是真的能感受到爆水的冰涼感，用手上妝彷彿就像在擦精華乳般舒適。完妝後可以感受到粉底完美與肌膚融合，彷彿就像天生的好命肌膚！在冷氣房帶妝一整天，都可以感受到底妝依舊水潤，就連眼下、鼻翼，嘴角等乾燥區域都零卡粉，令人震驚的是，即便沒有定妝的情況下，口罩也幾乎零沾染，不過遮瑕度偏低，小編推薦給瑕疵比較少的小仙女使用～

2022口罩底妝推薦6：植村秀 無極限超時輕粉底

橫掃底妝市場的植村秀「小方瓶」是許多毛孔肌的命定粉底！使用「智慧持妝粉體」和「超透氣科技」，接觸肌膚的瞬間就轉換成乾爽、輕薄的粉體，立即隱形毛孔，還能持久貼妝一整天～專為亞洲人設計，多達24色粉底色號，所有膚色調的人，都能找到命定色選！