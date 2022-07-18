ROSÉ近70萬「黑化｣Tiffany項鍊助攻　素白T造型時髦指數激升

▲ROSÉ以白T恤搭配Tiffany最新HardWear鈦金和18K玫瑰金鍊結設計鑲鑽項鍊。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.中性風格的HardWear系列珠寶深受全球時尚男女喜愛，深具分量與氣勢的設計，與簡潔風格穿搭絕配，身為全球代言人的南韓女團BLACKPINK成員ROSÉ便經常佩戴此系列珠寶搭配私服，近日她又有新鮮貨上身，疊戴HardWear玫瑰金鍊結項鍊、最新的鈦金和玫瑰金鍊設計鑲鑽項鍊，讓素色白T造型瞬間變時髦了。

▲Tiffany HardWear鈦金和18K玫瑰金鍊結設計鑲鑽項鍊，約695,000元。

▲ROSÉ同時搭配Tiffany T1鑲鑽手環。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

即便是抱著愛犬Hank的放鬆時光，身為國際時尚圈指標性人物的ROSÉ，打扮依然很講究，她以簡單的素色圓領白T恤，搭配Tiffany T1鑲鑽手環與兩條Tiffany HardWear鍊結項鍊，當中黑色款項鍊為最新設計，結合鈦金與鑲鑽的玫瑰金鍊結，酷味十足，台灣目前沒有現貨，採預訂制。

▲ROSÉ背SAINT LAURENT黑色SOLFERINO肩背包，96,850元。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）



黑與白是時尚界經典不敗的色彩，ROSÉ除了選擇「黑化｣的Tiffany HardWear項鍊，包款也多以黑色系為主，她身兼法國品牌SAINT LAURENT全球品牌大使，收藏各式大小黑色包包，最新曝光是價值近10萬元的SOLFERINO中型肩背包。

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