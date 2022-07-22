夏天包包必備「保濕噴霧」　21款好評推薦，隨時補噴安撫炎熱躁動肌

文／美人圈

酷熱的夏天頻繁進出冷氣房，或是長時間從事戶外活動，除了要讓身體補充水分，肌膚也要好好保濕，安撫炎熱躁動的肌膚！小編此番為大家帶來20款保濕噴霧推薦，除了擁有口碑好評的資生堂、ELEMIS到成分單純、敏弱肌膚也可以使用的理膚寶水、雅漾都有，看看哪款是你的蜜糖吧～

保濕舒緩噴霧推薦

1：ELEMIS 超能量活顏全效噴霧

暑假季各種戶外活動，室內室外溫差大無疑是在考驗肌膚的耐受度，這時就要靠一罐超強的臉部全效噴霧，守護好肌膚屏障！ELEMIS全新的「超能量活顏全效噴霧」添加天然抗氧化劑—博士茶萃取，促進新陳代謝、幫助抗老，以及益菌生保護肌膚的天然防禦屏障，一噴降溫醒膚補水，幫助快速降溫、曬後恢復。

▲ELEMIS 超能量活顏全效噴霧 100ml，NT$1,200。（圖／ELEMIS）

2：ELEMIS 海洋膠原玫瑰保濕噴霧

ELEMIS海洋膠原玫瑰保濕噴霧注入了品牌經典海洋人氣「粉紅團扇藻」，舒緩泛紅狀況、維持肌膚平衡保濕，以及英國玫瑰純露，讓每一次噴灑都讓肌膚沐浴在玫瑰花雨之中，讓心情更加愉悅～

▲ELEMIS 海洋膠原玫瑰保濕噴霧 50ml，NT$2,000。（圖／ELEMIS）

3：資生堂 紅妍能量噴霧

資生堂紅妍系列的鐵粉舉手！資生堂紅妍能量噴霧添加霧島純淨礦泉水與雙薄荷萃取精華，搭配獨特微霧保濕冷卻技術™，增強肌膚防禦力同時，隨時隨地為肌膚注入水分。

▲資生堂紅妍能量噴霧 30ml*2，NT$2,000。（圖／IG@97_____ys、 IG@karin18777）

4：歐舒丹 蠟菊精華保濕露

蘊含歐舒丹明星抗老成分「有機蠟菊」與玫瑰花露水的雙重作用下，能滋潤、舒緩、柔嫩肌膚；並添加獨家動力玻尿酸，保濕度為一般玻尿酸的2倍，迅速提升肌膚保水力，並且無酒精溫和配方，敏弱肌膚也適合~

▲蠟菊精華保濕露 50ml，NT$800。（圖／歐舒丹）

5：SABON 薄荷植萃保濕噴霧

SABON這次推出的植萃保濕噴霧不加一滴水，採用99％高濃度天然純露，一噴補水之餘更能舒緩肌膚！富含胡椒薄荷純露，除了帶給肌膚清涼和舒爽感外，有效改善毛孔粗大、痘痘問題，並達到油水平衡，特別適合油性肌膚。搭配上霧化噴頭可以將每一滴純露均勻細緻地噴灑於臉龐，不用在擔心補噴會花妝～

▲SABON 薄荷植萃保濕噴霧 230ml，NT$1,280。（圖／SABON）

薄荷植萃保濕噴霧不挑膚，但若是敏感肌，小編更推薦具有舒緩效果的「薰衣草純露」，舒緩調理並平衡肌膚水分，打好健康肌底！

▲SABON 薰衣草植萃保濕噴霧 230ml，NT$1,280。（圖／SABON）

6：ELIXIR 怡麗絲爾 彈潤瞬效超微噴霧

彈潤瞬效超微噴霧自2020年問市後，在日本累積突破174萬瓶的超強銷量，今年夏天限定推出「沁涼限定版」的藍色汽水噴霧，採用美容液＋美容油的雙層型態，有效讓肌膚油水平衡！並且額外添加「薄荷複合物」，在炎熱的夏天為帶來「極致保濕」和「長效涼感」的保養感受。

▲ELIXIR 怡麗絲爾 彈潤瞬效超微噴霧（沁涼限定）80ml，NT$800。（圖／ELIXIR）

7：DIOR 花植水漾保濕噴霧

DIOR 花植水漾是許多夏季保養的首選！而這款保濕噴霧更是讓人寸步不離，經典保濕成分錦葵，有助肌膚蛋白製造，加強肌底水循環，一噴不僅補水，更能舒緩肌膚，讓膚況變的穩定又透亮，放在辦公室隨時補噴，即便待在冷氣放一整天肌膚依然Q彈水潤。也可以作為定妝使用，除了幫助底妝更服貼，也讓炎炎夏季下的妝面依舊服貼、持久！

▲DIOR 花植水漾保濕噴霧 100ml，NT$1,700。（圖／DIOR）

8：ETUDE HOUSE水足感膠原高保濕噴霧

聽名字就知道這款噴霧的保濕度一定極高！添加比毛孔更細小的超級膠原蛋白，讓肌膚彈力度更提升，並新添加魯冰花成分，加強肌膚防禦力，兩者搭配下來能維持肌膚的水分，並讓肌膚回歸到膠原帶白滿滿的少女時期～

▲ETUDE HOUSE 水足感膠原高保濕噴霧 120ml，NT$580。（圖／ETUDE HOUSE）

9：理膚寶水 溫泉舒緩噴液

在肌膚敏感脆弱時刻，有它就相當安心的溫泉舒緩噴液，使用100%理膚寶水溫泉水，具有舒緩保護肌膚與抗老化效果，並含專利益菌生配方，能有效舒緩不穩定躁動肌膚，並且無菌裝瓶，不含防腐劑與其它添加物，難怪過得敏感肌網友們的一致好評～

▲理膚寶水 溫泉舒緩噴液 300ml，NT$680。（圖／理膚寶水）

10：雅漾 舒護活泉水

身為大家的老朋友，這瓶雅漾舒護活泉水應該就不用小編多做介紹！使用完美鈣鎂2:1比例深層修護肌膚，以及活泉舒緩因子安撫、鎮靜肌膚。成分單純且無色無味，無論是定妝、運動後、刮鬍後、脫毛後、曬後、換尿布後都可以使用。此外，雅漾貼心的推出三款尺寸，隨身攜帶的小ml，或是居家保養的大ml，都可以依據需求挑選！

▲雅漾 舒護活泉水 300ml，NT$650。（圖／雅漾）

11：霓淨思 玻尿酸舒活噴霧水

天然阿爾卑斯山冰河雪水，提升澎潤度，讓肌膚展現出柔嫩膚觸，搭配精選成分玻尿酸迅速補充水分，透出水亮光澤，解決乾荒問題，以及咖啡因成分有效醒膚，改曬疲態感～加上特製噴頭設計，讓噴霧細緻均勻，在家保養也能有spa級的舒適感受！

▲霓淨思 玻尿酸舒活噴霧水 300ml，NT$550。（圖／霓淨思）

12：雪肌精 漾活雙防護補水噴霧

懶人們千萬別錯過！雪肌精這款是屬於噴霧型化粧水，可以均勻噴灑於臉部，並於肌膚上形成潤澤與防護的雙重屏障。添加保濕因子，撫平肌膚乾燥並補充水潤，每次使用都能感受到肌膚喝保水分，變得Q彈透亮～

▲雪肌精 漾活雙防護補水噴霧 80ml，NT$500。（圖／雪肌精）

13：品木宣言 DR.WEIL青春無敵靈芝舒緩保濕噴霧

舒緩鎮靜、退紅超有感的靈芝水也有推出噴霧版！添加高保濕雪耳精粹，隨時隨地可使用，立即舒緩保濕，肌膚變得超彈潤～細緻的噴霧，不管素顏或上妝後都能輕易使用，快速吸收，隨時隨地都能讓肌膚維持在剛保養完的最佳狀態～

▲品木宣言 DR.WEIL青春無敵靈芝舒緩保濕噴霧 100ml，NT$1,100。（圖／品木宣言）

14：d program 敏感話題 淨化隔離保濕噴霧N

懶人必備抗敏神器！以絕佳油水黃金比列調和的親膚噴霧，輕鬆杜絕敏感因子、預防靜電、花粉、氧化等環境刺激！更添加控油成分，加強妝容持妝度，於完妝、補妝後輕噴，定妝隔離一噴搞定～

▲d program 敏感話題 淨化隔離保濕噴霧N 57ml，NT$550。（圖／d program 敏感話題）

15：香奈兒 1號紅色山茶花活能精華噴霧

以獨特雙相組成，使用前需要搖一搖將成分混和均勻！蘊含與精萃相同濃度的珍貴紅色山茶花活能萃取，修護、防禦一次做到位，隨時拿出來補噴，肌膚更加細緻柔滑，膚況好到彷彿自帶鎂光燈！

▲香奈兒1號紅色山茶花活能精華噴霧 50ml，NT$2,000。（圖／香奈兒）

16：Sukin 保濕噴霧

澳洲品牌Sukin家年銷40萬瓶的明星商品，不含酒精，採用德國洋甘菊和大馬士革玫瑰花水隨時隨地帶給肌膚無比水潤。無論是清潔完、上妝前後，以及肌膚感到壓力大或過熱時，噴兩下，即刻補水保濕，難怪一直好評不斷！

▲Sukin 保濕噴霧 50ml，NT$199。（圖／Sukin）

17：碧歐斯 BIO水感舒緩微礦能量噴霧

網路上零負評的BIO水感舒緩微礦能量噴霧！經實驗測試後，是最貼近肌膚理想的pH值，溫和不刺激，搭配上超細分子水霧，滲透快速，其中的百萬微量元素補充肌膚營養！在經過日曬一整天後，噴上後能馬上降溫舒緩，難怪是這麼多人隨身包中必備好物～

▲碧歐斯 BIO水感舒緩微礦能量噴霧 300ml，NT$680。（圖／碧歐斯）

18：珂潤Curel 潤浸保濕超微米精華噴霧

珂潤這瓶潤浸保濕超微米精華噴霧，專為乾燥敏感型肌膚設計，無香料、無色素、無酒精，使用的是超微米化技術運用配方，一噴即潤持久保濕！除了可以當作臉部保養，也可用於洗完澡後全身使用，使用了特殊噴頭，倒著噴也完全沒問題，讓背部肌膚也能被呵護～

▲珂潤Curel 潤浸保濕超微米精華噴霧150g，NT$705。（圖／珂潤Curel）

19：innisfree 心礦神怡綠茶保濕噴霧

如果你也是innisfree綠茶保濕系列的鐵粉，這款心礦神怡綠茶保濕噴霧絕不能錯過！來自濟州美肌綠茶葉所製造出的鮮榨綠茶水中，擁有富含3.5倍綠茶胺基酸與礦物質，能供給肌膚內部所需養分，形成水護膜，為曬後肌膚立即補水、消熱。

▲innisfree 心礦神怡綠茶保濕噴霧 150ml，NT$430。（圖／innisfree）

20：OGUMA 秘之湧水美媒

保濕噴霧屆的龍頭水美媒應該沒有人沒用過吧！在擦任何保養品前，先噴上秘之湧水美媒，作為前導化妝水使用，幫助保養品深入肌底，同時將水分填滿每個毛孔；也可以隨身放在包包中，隨時隨地補充水分，減少出油、浮粉、脱妝狀況，讓肌膚水噹噹，當個真正的水美妹～

▲OGUMA 秘之湧水美媒 160ml，NT$800。（圖／OGUMA）

21：DHC 補濕噴霧化粧水

DHC家冷門好物！成分中的茶葉精華能預防皮脂氧化、維持肌膚的清潔，百里香精華能清新、緊緻肌膚，而蕺草精華則能平衡皮脂分泌，此外，成分中還含有具舒緩作用的甘草精華、及具潤澤作用的天然絲氨酸等成分。只需輕輕一噴，綿密細緻的水霧，能隨時為肌膚補充水分，輕鬆擁有水嫩欲滴的好膚況！

▲DHC 補濕噴霧化粧水 65g，NT$380。（圖／DHC）



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