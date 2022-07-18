比漾廣場改裝業績最高增150%　愛迪達雙品牌10月進駐

▲比漾廣場化妝品改裝即將完成，推父親節檔期優惠。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

記者蔡惠如／新北報導

永和比漾廣場從今年3月起啟動10年來最大化妝品櫃改裝計畫，近期進入最後階段，改裝後櫃位業績平均成長3成，暗示化妝品下半年業績可期，嬌蘭與蘭蔻全新櫃位也將分別在7／23與8／11到位，而引進NEW BALANCE與PALLADIUM等運動潮牌，業績成長最高可達150%，愛迪達旗下雙品牌也即將在10月開幕，豐富館內運動時尚產品線。

為迎接下半年與病毒共存的購物回復潮，比漾廣場改裝計畫積極在週年慶前一一到位，一樓主打化妝品與運動潮流，以新光三越旗下Beauty Stage選品店帶入21個美妝品牌，並進駐NEW B品牌數從14個新增至35個左右，7間護膚室也規劃約14場體驗活動積極吸客。

地下二樓B2頂級超市Mia C'bon也於7／11，規畫生鮮蔬果、鮮肉海產、進口食品、世界名酒、Mia C'bon Café等五大區域，引進國內外新鮮蔬食，並精選逾50國約2000多支經典酒款，打造精品生活氛圍，7／26前也推出歐洲展，集結多國好物，並推法國商品全面9折優惠。

而近期針對即將來臨的爸爸節、情人節主題，商場也推出男人節優惠，7／21至7／31持比漾卡於於男性服飾、化妝品、女裝、女鞋指定櫃消費滿2,000元，送100元贈品券；7／21至7／31於集雅社大家電區單櫃消費滿1萬元，送1,000元贈品券；7／21至7／24持比漾卡於全館消費滿100元，即贈華齊堂人參飲（限量500份）。

改裝開幕的嬌蘭與蘭蔻也推特別優惠，從8／11至8／24期間，嬌蘭憑當日全館滿2,000元發票至櫃位留下顧客資料，即贈限量蜂王乳平衡油體驗禮及24K粉底體驗禮3日份；蘭蔻推滿額贈，單筆消費滿2,000元，即贈超未來肌因賦活霜7ml+超未來肌因活性安瓶4ml(限量)；單筆消費滿8,500元，即贈限量法式粉嫩自動折傘。

新光三越夏季卡利HIGH從7／14起至8／18止，為期36天，優惠期間持11大銀行信用卡消費，單卡刷卡滿1萬元以上享4% skm points回饋；消費滿6萬元享5%；消費滿20萬元享6%，此外持手機以skm pay綁定11家銀行信用卡行動支付，只要任一筆達3,000元，再升級1%回饋率，最高回饋7% skm points，且包括全台15間分店、新光三越APP、skm online全都可累計。