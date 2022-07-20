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買二送二「未來褲」下殺4980元　穿了超顯瘦、7種莫蘭迪色美爆！

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文／C編

想要瘦下來往往都需要花很長的時間，才可以瘦得健康又好看，但是其實只要在穿搭上，挑選厲害的單品，跟善用搭配的技巧，一樣可以藏住多餘的肉肉，「Her森森」就推出「PP 波瑟楓妮 劉品言代言二代石墨烯塑崩未來褲2件組 莫蘭迪七色系列」（贈美體內褲），下殺4980元，買二送二，超划算。

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▲PP,波瑟楓妮,劉品,未來褲,石墨烯,穿搭,Her森森,。（圖／Her森森）

▲PP波瑟楓妮劉品言代言二代石墨烯塑崩未來褲2件組莫蘭迪七色系列（贈美體內褲），下殺4980元，點我購買。

石墨烯材質是一種由碳原子組成的六角形呈蜂巢晶格的材料，在製作上融入織料品，可以擁有良好的超導特性。設計部分，髖部斜紋延伸加壓縫製，可以幫助平坦小腹，不用用力吸，也能夠看起來超顯瘦，小腿採用點狀按摩的方式，能拒絕腿部痠麻的狀況出現。

不僅在小腿、髖部設計有巧思，背後腰部採取花托型編織工法，能夠讓大腿上提，輕鬆創造出名模般的大長腿效果，22到46腰都可以穿，材質柔軟親膚，彈力舒適，不像是一般塑身褲非常緊，穿久幾乎都要喘不過氣來。

這次未來褲不僅有推出黑色，還有總共6種莫蘭迪色選可以挑，包括：玫瑰粉、冰川藍、星空灰、高端粉、湖水綠、夜幕藍，可以按照日常穿搭，選出適合的顏色搭配，一點都不無聊，彩虹的色調看起來高雅繽紛，整個人都充滿活力。

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▲PP,波瑟楓妮,劉品,未來褲,石墨烯,穿搭,Her森森,。（圖／Her森森）

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「Her森森」就推出「PP 波瑟楓妮 劉品言代言二代石墨烯塑崩未來褲2件組 莫蘭迪七色系列」（贈美體內褲），下殺4980元，買二送二，幫妳藏肉，穿起來顯腿長、又顯瘦，不用減肥也可以擁有名模級身材，當然要入手。

關鍵字：

PP, 波瑟楓妮, 劉品, 未來褲, 石墨烯, 穿搭, Her森森

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