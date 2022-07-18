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孫藝真秀好手藝兼放閃！桌上「餐具」竟大有來頭，洩高級好品味

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記者王則絲／台北報導

韓星孫藝真近期正處在懷孕階段，暫時離開工作、待在家中休養，不過她也沒有閒著，時常曬出餐桌上的豐富菜色，大秀一番好手藝，雖然孫藝真與玄彬都沒有入鏡，但從圖中的兩副餐具來看，兩人天天都面對面吃飯，相當幸福；此外，韓媒還眼尖的發現，夫妻倆家中使用的餐具竟大有來頭，來自丹麥皇室御用的哥本哈根餐瓷品牌Royal Copenhagen！

▲孫藝真餐桌。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真目前處於懷孕階段。（圖／翻攝自劇照）

孫藝真與玄彬這對夢幻愛侶，讓世人見證了一場童話故事般的愛情，兩人在二月宣布結婚消息、三月底舉行世紀婚禮，過不久，在六月底時宣布了懷孕消息，讓全球粉絲都嗨翻了。

而正在懷孕期間的孫藝真，難得從繁忙的工作中獲得了不少空閒時間，因此她開始嘗試下廚，做了一些平常不會做的料理，並分享在IG上跟網友們炫耀一番。最近孫藝真Po出的「一週餐桌」上，舉凡韓式料理、蒸蛋、煎餅、火鍋、牛肉、義大利麵、飽滿內餡的三明治⋯⋯通通都有，菜色非常豐富，網友紛紛表示：「玄彬太幸福啦」、「多吃點，一人吃兩人補」、「好羨慕啊」、「歐膩還有什麼不會的。」

▲孫藝真餐桌。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真餐桌。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真餐桌。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真曬出「一週餐桌」大曬好手藝。（圖／翻攝自IG@yejinhand）

從兩份餐具的擺盤上，可以發現這對夫妻倆天天都幸福的一起吃飯，即便本人沒有出現畫面裡，還是讓大家被閃瞎了。然而亮點還不只這樣，據韓媒報導，原來孫藝真與玄彬家中餐桌上的餐具們來頭不小，竟是來自丹麥皇室御用的哥本哈根餐瓷品牌Royal Copenhagen，且他們選擇的為Royal Copenhagen具代表性的藍白瓷餐盤，每條花紋都是透過純手工一筆筆描繪而成，賞心悅目之餘，也洩漏了兩人的高級品味。

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關鍵字：

孫藝真, 孫藝珍, 玄彬, 餐桌, 手藝, 餐具

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