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喜歡還是愛？　出現4種心理模式代表你「是認真的」

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▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,交往。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲想知道對一個人是不是有愛情的感覺，其實用4種模式判斷就知道。（圖／PEXELS）

編輯／借借

當一個人的份量在你心中滋長，要如何判定你對他的感覺是「愛情」，感覺也許很難定義，但仍可以用心理學來進行解釋，如果妳正懷疑自己是不是愛上對方，可以冷靜的問問看自己，是否心中已經出現這幾種「心理模式」，如果是的話不要逃避，好好望向對方吧。

▲▼感情,兩性,情侶,相處,戀愛,情侶,牽手,接吻,友誼,朋友。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想一直在對方身邊，覺得氣氛很享受。（圖／pexels）

明顯的親密感
若心中認定與一人連結，只要待在對方身邊，內心會出現愉快的感覺，近似於享受的狀態，此外也會想要接近對方，無論是心理上或是生理上，就算妳今天過得很不開心，在他身邊妳會變得舒坦起來，因為有這樣的狀況，自然而然妳會答應他的邀約，或是故意經過某些地方只為了巧遇他。

▲▼▲▼情侶，情人，戀愛，熱戀，男女，兩性，幸福，戀情。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲有許多不開心的事，都想向對方說。（圖／PEXELS）

他是妳的避風港
老闆太差同事太瞎，無論生活中有什麼讓你不開心的大小事，妳總是想要跟他訴苦，因為在妳心裡已經對他產生依附行為，「想被照料」的下意識感受就會魚貫而出，妳會想讓對方安慰你並支持你，來舒緩妳的壓力。

對他產生分離焦慮
基於對他的依附感已經產生，當需要對方分開一段時間，像是出差或是出遠門等，思念的感覺便會油然而生，明明只是一周短期的旅行，卻好像2周或1個月一樣的久，時間彷彿變得很慢，因為已經習慣有他，所以孤獨感變得更強烈。

▲▼兩性,感情,新冠肺炎,疫情。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲若分開一段時間，就會有強烈的孤獨感。（圖／PEXELS）

安全堡壘
這是一種情緒的最後歸屬，對方其實不需要做什麼事，但只要一起坐在沙發上、緊握對方的手，或只是普通的交談，妳便會有一種強大的安全感，彷彿他就是妳的安全堡壘，無論你或他身在何處，這種感覺只會出現他陪伴在妳身邊的時刻。

愛情,兩性,男女。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲只要陪伴就能產生強大安全感。（圖／PEXELS） 

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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