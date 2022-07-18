完勝整個夏季的「蝴蝶結包頭」！輕鬆GET法式慵懶感

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自小紅書

正逢炎熱的夏季，髮型沒有好好綁起，真的快要熱到中暑，但每次都只會紮一個馬尾，看起來太過簡單，不妨來學學怎麼綁出好看又厲害的「蝴蝶結包頭」，輕輕鬆鬆擁有法式的慵懶氛圍，在細節完勝整個夏季。

【蝴蝶結包頭】

1.先將頭髮分為左右兩邊，左邊7到8分的髮量、右邊2到3分的髮量。

2.接著先把左邊綁出一個中等高度的馬尾，先纏繞一到兩圈，最後留下一小截，不要完全穿過去。

3.髮尾的位置綁上橡皮筋，並且往上對折，收進剛剛步驟二的橡皮筋裡面。

4.接著把剩下3分的頭髮由右至左，纏到步驟二的橡皮筋上面，並且用小黑夾固定。

5.最後用小黑夾把上半部的蝴蝶結固定住，讓蝴蝶結形狀更加好看、明顯就可以。

【花漾包頭】

1.先把頭髮分中分，從頭顱頂端到耳朵的位置，分出髮線，左右都一樣。

2.接著將左右兩邊都綁出高高的馬尾，並且分為左右兩邊

3.然後把右邊髮絲用手指穿出一個洞，左邊穿過去，再把左邊穿出一個洞、右邊穿過去，把整條馬尾穿完即可，

4.接著把穿好的馬尾繞出一個圈圈，並且調整好包頭的形狀，製造出圓弧形，並且用橡皮筋固定。

5.最後把擋臉的碎髮拿出來，把剩下的髮絲往後往上，包住包頭的橡皮筋位置即可。