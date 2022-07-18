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關穎逾21萬DIOR母女包被女兒亂放　小千金不識名牌惹媽翻臉

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▲▼ 關穎 。（圖／翻攝IG）

▲關穎與女兒C.C.一起拎DIOR VIBE拉鍊保齡球袋，關穎拎的小碼款120,000元，C.C.拎微型款93,000元。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

熱愛時尚的關穎熱衷替3個兒女打扮，尤其是7歲長女C.C.經常與她以時髦親子裝造型亮相，背著她收藏的香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（Hermes）、寶格麗（BVLGARI）等一線品牌的迷你包，盡顯小千金風範，近日母女倆又一起拎著一大一小的DIOR保齡球包，關穎透露其實C.C.根本不懂品牌與價格，只在乎顏色。

關穎母女所拎的DIOR包，為近期熱賣的VIBE拉鍊保齡球袋，關穎所拎的是要價120,000元的小碼款，C.C.則拎93,000元的微型款，小女孩只在乎包包顏色是她最愛的糖果螢光粉色，不懂名牌與價格，因此把包包隨意亂放，差點讓關穎翻臉。

▲▼ 關穎 。（圖／翻攝IG）

▲關穎曾與女兒C.C.一同出席時尚品牌發表會。（圖／翻攝kwanterri IG）

美學要從小培養，關穎已帶C.C.看過時尚品牌秀、參加珠寶品牌寶格麗晚宴等活動，她收藏的各品牌迷你包全派上用場，讓女兒以貴氣小千金姿態登場，母女同時配上相同風格的服裝，非常吸睛。

▲▼ 關穎 。（圖／翻攝IG）

▲C.C.背著寶格麗Serpenti迷你包，模樣可愛。（圖／翻攝kwanterri IG）

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關鍵字：

關穎, DIOR

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