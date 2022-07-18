多吃芭樂也有效！營養師曝「防落髮食物」，你吃對了嗎？

▲芭樂富含維他命C，能幫助髮根強韌。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大、普遍晚睡，使得落髮問題日益嚴重，加上先前傳出打完疫苗的落髮事件，導致大家人心惶惶，要如何才能留下頭髮，是大家關心的課題，營養師夏子雯分享，想預防掉髮，營養素一定要補足，以下食物你都補對了嗎？

#足夠的蛋白質

營養師夏子雯表示，頭髮的原料就是角蛋白，吃足夠的蛋白質，才能讓毛囊有足夠的原料生長頭髮，豆魚蛋肉類都是良好的來源；並一同補充維生素B群中的B7生物素，是角蛋白所需的維生素，廣泛存於食物當中，一般來說不容易缺乏。

#補充含鋅食物

蛋白質的合成需要礦物質鋅，也有研究發現，容易掉髮的人，體內的鋅濃度較低，她列舉富含鋅的食物包括：牡蠣、蛤蜊、貝類、甲殼類海鮮、豬肝、紅肉、堅果種子類、豆類、全穀類等，補充鋅不只能防止掉髮，也能提升味蕾的敏感度、增強身體免疫力。

#補充含鐵食物

足夠的鐵有助於增加紅血球的攜氧量，能增加頭皮的血液循環、也能帶給頭髮足夠的養分，而女生每個月的月經都會流失鐵，當鐵補充不足時，就會增加落髮的危機。她分享像是瘦的紅肉、豬肝、豬血、鴨血、雞腿等都擁有人體好吸收的鐵質。

#補充維生素C

頭髮含有大量的膠原蛋白，攝取足夠維生素能幫助膠原蛋白合成，增強頭髮的韌性，預防分岔及斷裂；建議可每天攝取2個女生拳頭大的水果，如芭樂、奇異果等。

營養師夏子雯最後也提醒，除了補充頭髮所需營養素，像是常常按摩頭皮、挑選適合的洗潤產品，避免毛囊阻塞也同樣重要。

