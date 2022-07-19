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迪麗熱巴罕見撞衫遇強敵！「韓女星」穿同款也超美，網評五五波

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記者王則絲／台北報導

大陸女星迪麗熱巴日前出席代言活動時，以一身白色斜肩裙亮相，連生圖都美到毫無缺點的樣貌，引發熱議，不過後來卻被發現了，韓女團RED VELVET成員Joy（朴秀英）在去年也曾穿上過同款，而遇上撞衫事件幾乎屢戰屢勝的迪麗熱巴，這回卻遇上強敵了，網友對於兩人撞衫的評價呈現五五波，勝負難分。

▲▼迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博工作室）

▲▼迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博工作室）

▲迪麗熱巴新造型穿著洛杉磯品牌Nana Jacqueline白色長裙。（圖／翻攝自迪麗熱巴微博工作室）

擁有完美精緻五官的迪麗熱巴，加上纖細的身材，活脫脫是個穿什麼都好看的衣架子，尤其有句話說，「迪麗熱巴在哪，紅毯就在哪」，駕馭起各種大禮服幾乎沒有失手過，日前出席活動身穿一襲Nana Jacqueline的白色斜肩裙，迪麗熱巴露出雪白肩頸線條，不意外再次美到引起話題。

▲JOY。（圖／翻攝自IG）

▲JOY。（圖／翻攝自IG）

▲Joy在去年團體活動演出時曾穿上過同款裙裝。（圖／翻攝自IG@_imyour_joy）

不過後來被發現，Joy在去年公開活動時也曾穿過同一款裙裝，身為團內性感擔當的Joy，以一頭浪漫的波浪捲髮披在肩上，增添女人味，並大方展露胸前深溝，在身形上明顯比迪麗熱巴來得更豐滿、更有韻味，兩人駕馭出來的氛圍差距甚大，甚至快要看不出是穿著同款裙子了。對於此次撞衫，網友們評論五五波，有些人認為：「明顯熱巴更好看」、「更喜歡熱巴的清爽感，Joy顯得油膩」但也有不少人認為：「比著看，熱巴是太瘦了，看著有點單薄，胖一點更好看」、「Joy更適合這條裙子」、「Joy的髮型更搭。」

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關鍵字：

迪麗熱巴, 撞衫, Joy

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