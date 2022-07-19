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12星座情侶最佳搭配Top 3！第一名為了理想愛情，會努力扶持對方

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▲▼ 最配的星座情侶Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

有些星座的情侶組合，好像天生不合，常一言不合、鬧脾氣，兩個人的感情越談越累，但也有些星座堪稱最佳搭配，相處起來很融洽，還很能互補，越過越甜蜜。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開12星座中，最佳情侶搭配Top 3，像是配對第一名，雙方都會為了心中的理想愛情，努力扶持對方。

▲▼ 最配的星座情侶Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：獅子座＆巨蟹座

這個搭配組合其實以獅子男配巨蟹女會比較好，若是獅子女配巨蟹男，獅子女可能會比較抓狂，因為巨蟹男在這個組合裡就會比較脆弱，獅子女就會變得需要保護巨蟹男。但如果反過來，巨蟹女會溫柔地照顧獅子男，而獅子男則會是負責對外的強勢角色，做一個好爸爸、好老公，工作養家，算是一個互利共生、典型的家庭組合。

▲▼ 最配的星座情侶Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：天蠍座＆雙魚座

天蠍和雙魚都是又精明又迷糊的星座，別以為天蠍事事都精明，天蠍也屬於固定星座，所以會的事物很會、不會的也很不會，像是在事業和工作上很精明，在外攻城掠地不是問題，但在生活上可能就比較任性。而這個任性的部分就需要雙魚座來柔性感化，雙魚很會說話，不管是想甜死人或氣死人他們都做得到，如果雙魚願意收服天蠍，那也是一組不錯的搭配。

▲▼ 最配的星座情侶Top 3 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：天秤座＆處女座

天秤座和處女座的組合會為了完美愛情，而努力互相扶持對方。重點是處女和天秤心中都有一份完美愛情的憧憬，有時候可能不是為了那個人，而是為了那份心中理想的愛情。所以這個組合雖然配但也真的不容易，要能夠在日常中認識到對方的真實樣貌，同時又要維持對戀愛的理想形象，但一旦雙方都覺得非對方不可，這組搭配的戀情就可以維持很久、很順利。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 配對, 搭配, 情侶

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