「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸

▲心事最多星座 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

成熟的其中一個表現方式就是，心裡話不再輕易與外人訴說，有些人看上去沒事，其實心事超多，這也讓他們在相處時慢慢學會了偽裝自己，以下「心事最多的星座」Top 3 ，內心壓抑完全看不出來！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座看上去樂觀開朗，其實內心是非常沒有安全感的，一點點小事或是誤會如果沒有當下解決，就會在他們心中發芽滋長，變得越來越負面，和外表有很大反差。尤其是巨蟹對自己沒有自信心，不太會主動和朋友傾訴自己的煩惱，但是越是不開口越不愉快，根本是鑽牛角尖。

Top 2 獅子座

獅子座容易因為一些小事而情緒化，就算表面上偽裝得很好，但心裡那關始終過不去。而且在獅子座的心裡，只有自己才是了解自己的，所以有些話根本不願意說出口，偏偏獅子座又很在意別人對於自己的看法，有時候突如其來的情緒轉折，那就是獅子座又有心事了。

Top 1 水瓶座

水瓶座心裡可以說裝了大大小小的事，他們不太喜歡什麼話都跟別人說，因此總是以「沒事」來回答對方，不過有時候情緒轉變連自己也控制不了，到了深夜敏感情緒氾濫，水瓶不是不想宣洩，而是不知道從何表達，久而久之成為心事最多的人，內心世界不輕易讓人闖入。

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