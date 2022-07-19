油光黏膩掰掰！夏季「5款潔顏單品」推薦，讓你洗出好膚質

▲清潔是保養的第一步。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

臉部肌膚長時間悶在口罩裡，毛孔、粉刺、痘痘等問題讓人無法忽視，能有效的清潔就顯得格外重要，實現同時兼備效率與療癒香氛，盤點洗後潔淨且能保持水潤感的潔顏口袋清單，一起來了解！

▲DR. BARBARA STURM深層淨化酵素潔顏粉，75g，2,250元。

結合了泡沫+去角質二合一的新型態，以雙重酵素溶解搭配植物萃取，洗後指尖帶過滑順無阻，摸起來不乾不澀。

▲京城之霜 頂級全效洗面霜，120ml，749元。

以活化植萃打底，特別添加比菲德氏菌，還有玻尿酸鈉、果聚糖保濕因子、全方位保濕素等美肌成分，溫和洗臉同時宛如擦上一層抗老保濕乳霜。

▲Dior 極淨舒緩潔顏慕斯，150g，1,680元。

獨特的霜狀質地柔軟而舒適，注入法國白睡蓮萃取、矢車菊水與甘草萃取，適合所有膚質，即使敏弱膚況也可安心使用。

▲Papawash 木瓜酵素潔顏粉，無瑕亮白型，60g。

添加天然卡姆果精華萃取、新升級木瓜酵素洗淨成分及高嶺土吸附油脂新配方，帶走臉上悶熱油光，還原肌膚清爽潔淨狀態。

▲ACP 洗新革面潔顏涷，80g，1,700元。

添加甘露聚醣磨砂，從老廢角質到毛孔髒污都能徹底清除，胺基酸保濕因子使清潔後肌膚留下潤澤與保濕，無泡沫的潤淨感，洗後肌膚透亮不緊繃。