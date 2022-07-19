fb ig video ETtoday search mobile

油光黏膩掰掰！夏季「5款潔顏單品」推薦，讓你洗出好膚質

>

▲▼潔顏盤點。（圖／翻攝自ig、品牌提供）

▲清潔是保養的第一步。（圖／翻攝自IG/laneige_kr、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

臉部肌膚長時間悶在口罩裡，毛孔、粉刺、痘痘等問題讓人無法忽視，能有效的清潔就顯得格外重要，實現同時兼備效率與療癒香氛，盤點洗後潔淨且能保持水潤感的潔顏口袋清單，一起來了解！

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲DR. BARBARA STURM深層淨化酵素潔顏粉，75g，2,250元。

結合了泡沫+去角質二合一的新型態，以雙重酵素溶解搭配植物萃取，洗後指尖帶過滑順無阻，摸起來不乾不澀。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲京城之霜 頂級全效洗面霜，120ml，749元。

以活化植萃打底，特別添加比菲德氏菌，還有玻尿酸鈉、果聚糖保濕因子、全方位保濕素等美肌成分，溫和洗臉同時宛如擦上一層抗老保濕乳霜。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲Dior 極淨舒緩潔顏慕斯，150g，1,680元。

獨特的霜狀質地柔軟而舒適，注入法國白睡蓮萃取、矢車菊水與甘草萃取，適合所有膚質，即使敏弱膚況也可安心使用。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲Papawash 木瓜酵素潔顏粉，無瑕亮白型，60g。

添加天然卡姆果精華萃取、新升級木瓜酵素洗淨成分及高嶺土吸附油脂新配方，帶走臉上悶熱油光，還原肌膚清爽潔淨狀態。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲ACP 洗新革面潔顏涷，80g，1,700元。

添加甘露聚醣磨砂，從老廢角質到毛孔髒污都能徹底清除，胺基酸保濕因子使清潔後肌膚留下潤澤與保濕，無泡沫的潤淨感，洗後肌膚透亮不緊繃。

關鍵字：

潔顏, 夏季, 盤點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

Lisa金裝配60萬珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬珠寶閃爆

ET Fashion

推薦閱讀

12星座情侶最佳搭配Top 3！第一名為了理想愛情，會努力扶持對方

12星座情侶最佳搭配Top 3！第一名為了理想愛情，會努力扶持對方

一吃消暑解熱！營養師曝9大「補水食物」　自帶涼感還能消水腫

一吃消暑解熱！營養師曝9大「補水食物」　自帶涼感還能消水腫

油光黏膩掰掰！夏季「5款潔顏單品」推薦，讓你洗出好膚質

油光黏膩掰掰！夏季「5款潔顏單品」推薦，讓你洗出好膚質

星巴克7／18起連兩天全品項、尺寸買1送1　「這時段」進店消費現賺一杯 喜歡還是愛？　出現4種心理模式代表你「是認真的」 多吃芭樂也有效！營養師曝「防落髮食物」，你吃對了嗎？ 孫藝真秀好手藝兼放閃！桌上「餐具」竟大有來頭，洩高級好品味 白到不科學！王心凌公開「5款愛用防曬」，原來嘴唇也會曬傷 常掉髮好困擾？5種「護髮水果」助改善　第三還能防白髮、抗老化 「自戀型人格」的2大特徵　全中絕對是渣男

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面