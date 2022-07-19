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重擊少女心！史努比、Kitty超可愛，日系美妝聯名拚業績

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▲▼美妝聯名（圖／品牌提供）

▲美妝聯名比可愛，消費者下手不手軟。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝品牌靠實力還不夠，要可愛才能吸引消費者下手，資生堂為歡慶150周年與三麗鷗家族合作，佳麗寶旗下暢銷防曬ALLIE也首度與史努力聯名，推出多款獨家包裝，企圖讓人荷包失血。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲資生堂推出百優精純聯名禮盒。

資生堂迎來150周年，這次邀請同為少女超愛的三麗鷗家族推出聯名商品和禮盒，本次以品牌暢銷多年的百優精純乳霜為主角，與Hello Kitty和My Melody推出超限量聯名禮盒，晚了就買不到。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲消費滿額4,800元即可獲得Hello Kitty聯名摺疊傘。

此次三麗鷗限量聯名，為體貼消費者購買，更增加各大通路包括資生堂國際櫃全台專櫃、官方線上旗艦店、專門店、MOMO官方旗艦店與屈臣氏、康是美、寶雅門市，只要消費滿額，(需含至少1組百優精純乳霜正貨)，即可獲得Hello Kitty 聯名摺疊傘 或 My Melody 聯名隨身杯。

▲▼美妝聯名（圖／品牌提供）

▲ ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX限定設計款，90g，850元。

同為日系品牌的佳麗寶也不遑多讓，品牌暢銷的ALLIIE防曬首度與史努比合作，把防曬的可愛檔次拉到最高，推出2款防曬6款獨家包裝，包裝皆可打開當作二次利用，相當環保，不只如此，這次的防曬更添加海洋友善配方，讓你在防曬之餘更能愛護大自然。

▲▼美妝聯名（圖／品牌提供）

▲ALLIE持采水凝乳EX 90g+持采水凝乳EX 40g，特價875元。

品牌更趁著年中慶推出買大送小組合，讓你一次備齊夏季防曬庫存，超殺組合只要千元就能入手。

關鍵字：

聯名, 資生堂, 佳麗寶, 史努比, Kitty

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