星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

記者蔡惠如／綜合報導

本週末即將邁入大暑，也就是一年中最炎熱的季節，星巴克話不多說推出長達20天的數位活動，讓星迷們天天想起咖啡的聲聲呼喚，7／19起就能玩，只要上活動頁面完成挑戰，就能領取優惠券，通通有獎！從7／20起就能開始兌換，別忘了今天還有特定時段全品項買一送一喔！

▲星巴克連續20天狂送買一送一，陪大家玩過炎熱夏季。（圖／翻攝星巴克官網、pixabay）



最近的天氣讓人走出戶外一秒融化，星巴克也開始強打旗下冰飲，以新品「星沁爽」為主題，讓消費者涼涼玩賺爽爽，從7／19起至8／7期間，只要登入活動網頁，完成數位活動挑戰，全程不到1分鐘就能獲得優惠券，包括全品項買一送一、第二杯半價等通通手到擒來。

獲得的優惠券從7／20開始接受兌換，使用期限為獲券日+2天，消費者可於每天上午11點至晚上8點的時段使用，此外請注意車道服務與部分門市不提供此券的兌換優惠喔，包括一些景點、機場、高鐵站與特定門市都無法使用，建議在點餐前要先詢問清楚。

而今天星巴克還有星光好友分享活動，從下午4點到晚上8點至門市，可享全品項、容量只要風味、冰熱一致，其中一杯由星巴克招待的優惠，明天再無縫接軌到數位活動優惠，通通給它收起來！

連鎖咖啡cama café針對盛夏假期，推出全新「7+7政策」優惠，分為兩波各選出7款冷飲，任選即享有第2杯7折優惠，包括咖啡、高山茶、紅茶等，每天換喝也很可以，優惠期間從7／12至8／14，每天都有特選7款超解熱冰飲，消費者購買大杯尺寸就享有優惠，購買品項可混搭，取價低者折扣。

cama從7／12至7／26的首波優惠品項包括cama經典黑咖啡、微韻黑咖啡、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶；7／27至8／14期間，優惠品項為冷萃咖啡系列、水果冷萃系列、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶。