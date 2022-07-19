fb ig video ETtoday search mobile

星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

>

記者蔡惠如／綜合報導

本週末即將邁入大暑，也就是一年中最炎熱的季節，星巴克話不多說推出長達20天的數位活動，讓星迷們天天想起咖啡的聲聲呼喚，7／19起就能玩，只要上活動頁面完成挑戰，就能領取優惠券，通通有獎！從7／20起就能開始兌換，別忘了今天還有特定時段全品項買一送一喔！

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克官網）

▲星巴克連續20天狂送買一送一，陪大家玩過炎熱夏季。（圖／翻攝星巴克官網、pixabay）

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

最近的天氣讓人走出戶外一秒融化，星巴克也開始強打旗下冰飲，以新品「星沁爽」為主題，讓消費者涼涼玩賺爽爽，從7／19起至8／7期間，只要登入活動網頁，完成數位活動挑戰，全程不到1分鐘就能獲得優惠券，包括全品項買一送一、第二杯半價等通通手到擒來。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

獲得的優惠券從7／20開始接受兌換，使用期限為獲券日+2天，消費者可於每天上午11點至晚上8點的時段使用，此外請注意車道服務與部分門市不提供此券的兌換優惠喔，包括一些景點、機場、高鐵站與特定門市都無法使用，建議在點餐前要先詢問清楚。

而今天星巴克還有星光好友分享活動，從下午4點到晚上8點至門市，可享全品項、容量只要風味、冰熱一致，其中一杯由星巴克招待的優惠，明天再無縫接軌到數位活動優惠，通通給它收起來！

▲星巴克買一送一,星巴克,喝咖啡,咖啡。（圖／pixabay）

連鎖咖啡cama café針對盛夏假期，推出全新「7+7政策」優惠，分為兩波各選出7款冷飲，任選即享有第2杯7折優惠，包括咖啡、高山茶、紅茶等，每天換喝也很可以，優惠期間從7／12至8／14，每天都有特選7款超解熱冰飲，消費者購買大杯尺寸就享有優惠，購買品項可混搭，取價低者折扣。

▲星巴克買一送一,cama。（圖／業者提供）

cama從7／12至7／26的首波優惠品項包括cama經典黑咖啡、微韻黑咖啡、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶；7／27至8／14期間，優惠品項為冷萃咖啡系列、水果冷萃系列、清焙烏龍、高山錫蘭、蜜香紅柚咖啡、蜜桃荔枝錫蘭紅茶、蘋果檸香錫蘭紅茶。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, cama, 影音

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

Lisa金裝配60萬珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬珠寶閃爆

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

12星座情侶最佳搭配Top 3！第一名為了理想愛情，會努力扶持對方

12星座情侶最佳搭配Top 3！第一名為了理想愛情，會努力扶持對方

一吃消暑解熱！營養師曝9大「補水食物」　自帶涼感還能消水腫

一吃消暑解熱！營養師曝9大「補水食物」　自帶涼感還能消水腫

白到不科學！王心凌公開「5款愛用防曬」，原來嘴唇也會曬傷 星巴克7／18起連兩天全品項、尺寸買1送1　「這時段」進店消費現賺一杯 喜歡還是愛？　出現4種心理模式代表你「是認真的」 油光黏膩掰掰！夏季「5款潔顏單品」推薦，讓你洗出好膚質 迪麗熱巴罕見撞衫遇強敵！「韓女星」穿同款也超美，網評五五波 孫藝真秀好手藝兼放閃！桌上「餐具」竟大有來頭，洩高級好品味 常掉髮好困擾？5種「護髮水果」助改善　第三還能防白髮、抗老化

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面