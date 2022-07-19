翹臀珍新娘造型配愛馬仕包被嫌怪　網批「好像要去上班」

▲珍妮佛羅培茲新娘造型穿著白色洋裝搭配乳白色愛馬仕Bolide包，被網友批包包搭得怪。（圖／翻攝chrisappleton1 IG）

記者陳雅韻／綜合報導

好萊塢女星「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與「小班」班艾佛列克情牽20年，上周六（16日）修成正果，於內華達州賭城拉斯維加斯取得結婚執照，正式結為夫妻，令人意外的是兩人沒有舉行盛大的世紀婚禮，甚至連新郎、新娘服裝都是舊衣，唯獨新娘的梳化間洩露了天后身價，擺了兩款愛馬仕（Hermes）一包難求的熱門包款，當中乳白色的Bolide包搭配她的新娘白洋裝，被網友批「好怪」。

▲珍妮佛羅培茲身後還有黑色的愛馬仕柏金包。（圖／翻攝chrisappleton1 IG）

珍妮佛羅培茲小而美的婚禮連換兩套白色裙裝，她的御用髮型師Chris Appleton於IG分享她的雀躍心情，只見梳畫間桌上擺著總價逾60萬元的愛馬仕黑色柏金包與乳白色的Bolide包，身穿白色無袖洋裝的她拎起Bolide包準備出發，但此造型被網友認為很像要去公司上班的都會女性，而不像要步入禮堂的新娘，換上小型晚宴包比較適宜。

▲珍妮佛羅培茲的御用美髮師Chris Appleton為她設計浪漫波浪捲髮型，展現公主風。（圖／翻攝chrisappleton1 IG）

而珍妮佛羅培茲另一套心型領、蕾絲長袖白紗，則是她拍攝電影曾穿過的禮服，出自黎巴嫩設計師品牌ZUHAIR MURAD的華麗設計，她的髮型師Chris Appleton特別為她打理成公主風的浪漫捲髮，希望少一些「拉斯維加感」，多一些雋永經典的氣息；新郎班艾佛列克也呼應新娘的綠色時尚，從衣櫃撈出舊衣，低調在賭城完婚。

▲珍妮佛羅培茲穿電影曾穿過的ZUHAIR MURAD蕾絲白紗，班艾佛列克也從衣櫃撈出舊衣當新郎服。（圖／翻攝自pagesix）

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