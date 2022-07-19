fb ig video ETtoday search mobile

翹臀珍新娘造型配愛馬仕包被嫌怪　網批「好像要去上班」

>

▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲新娘造型穿著白色洋裝搭配乳白色愛馬仕Bolide包，被網友批包包搭得怪。（圖／翻攝chrisappleton1 IG）

記者陳雅韻／綜合報導

好萊塢女星「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）與「小班」班艾佛列克情牽20年，上周六（16日）修成正果，於內華達州賭城拉斯維加斯取得結婚執照，正式結為夫妻，令人意外的是兩人沒有舉行盛大的世紀婚禮，甚至連新郎、新娘服裝都是舊衣，唯獨新娘的梳化間洩露了天后身價，擺了兩款愛馬仕（Hermes）一包難求的熱門包款，當中乳白色的Bolide包搭配她的新娘白洋裝，被網友批「好怪」。

▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲身後還有黑色的愛馬仕柏金包。（圖／翻攝chrisappleton1 IG）

珍妮佛羅培茲小而美的婚禮連換兩套白色裙裝，她的御用髮型師Chris Appleton於IG分享她的雀躍心情，只見梳畫間桌上擺著總價逾60萬元的愛馬仕黑色柏金包與乳白色的Bolide包，身穿白色無袖洋裝的她拎起Bolide包準備出發，但此造型被網友認為很像要去公司上班的都會女性，而不像要步入禮堂的新娘，換上小型晚宴包比較適宜。

▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲的御用美髮師Chris Appleton為她設計浪漫波浪捲髮型，展現公主風。（圖／翻攝chrisappleton1 IG）

而珍妮佛羅培茲另一套心型領、蕾絲長袖白紗，則是她拍攝電影曾穿過的禮服，出自黎巴嫩設計師品牌ZUHAIR MURAD的華麗設計，她的髮型師Chris Appleton特別為她打理成公主風的浪漫捲髮，希望少一些「拉斯維加感」，多一些雋永經典的氣息；新郎班艾佛列克也呼應新娘的綠色時尚，從衣櫃撈出舊衣，低調在賭城完婚。

▲▼珍妮佛羅培茲 。（圖／翻攝IG）

▲珍妮佛羅培茲穿電影曾穿過的ZUHAIR MURAD蕾絲白紗，班艾佛列克也從衣櫃撈出舊衣當新郎服。（圖／翻攝自pagesix）

►關穎逾21萬DIOR母女包被女兒亂放　小千金不識名牌惹媽翻臉

►孔曉振少女味泳裝造型曝光　戴13萬項鍊游泳不心疼
 

關鍵字：

翹臀珍, 珍妮佛羅培茲, 班艾佛列克, 愛馬仕, Hermes

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

Lisa金裝配60萬珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬珠寶閃爆

ET Fashion

推薦閱讀

關穎逾21萬DIOR母女包被女兒亂放　小千金不識名牌惹媽翻臉

關穎逾21萬DIOR母女包被女兒亂放　小千金不識名牌惹媽翻臉

ROSÉ近70萬「黑化｣Tiffany項鍊助攻　素白T造型時髦指數激升

ROSÉ近70萬「黑化｣Tiffany項鍊助攻　素白T造型時髦指數激升

孔曉振少女味泳裝造型曝光　戴13萬項鍊游泳不心疼

孔曉振少女味泳裝造型曝光　戴13萬項鍊游泳不心疼

陳若儀度假行頭頻撞孫芸芸同款香奈兒　泳裝造型大秀白皙美腿 亮・珠寶／910克拉原石切出67顆巨鑽　梵克雅寶結合隱密鑲嵌閃爆 格林童話濃縮於萬寶龍鋼筆上　白雪公主「玻璃棺」成搶眼裝飾 徐玄慘撞Joy千元Zara綁帶裝　裙子皺巴巴大輸 韓星鄭容和曬百萬勞力士金錶　絕配夏威夷風花襯衫 王陽明推坑老婆、高爾宣買錶失敗　蔡詩芸宣告再生一胎傳承精品 網壇球后60萬的勞力士洩少女心　粉紅面配鑲鑽時標好甜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面