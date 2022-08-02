Santos de Cartier腕錶向父親獻愛　卡地亞經典襯托非凡品味

▲好萊塢男星傑克葛倫霍是卡地亞形象大使，佩戴經典的Santos de Cartier精鋼款腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

堅定毅力、自由自在、瀟灑不羈，同時兼具大膽創新、勇往直前特質，是卡地亞（Cartier）Santos de Cartier系列腕錶經典不朽的原因，同時也是對守護家人的父親最佳的詮釋，每位勇敢的父親不僅成就自我，更為家人勤奮打拼，與Santos de Cartier腕錶的精神不謀而合，最適合於父親節獻上此匠心獨具的錶款，傳遞埋藏在心中的愛與感謝。

▲傑克葛倫霍戴卡地亞Santos de Cartier玫瑰金錶，展露紳士風範。



卡地亞形象大使傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）於最新形象照中，演繹Santos de Cartier招牌精鋼錶、玫瑰金與鏤空錶，一系列錶款問世超過百年以來，依然保留標誌性的方形圓形角設計、一體成形的弧形錶耳，並搭配外露螺絲，風格俐落，不僅適合不同穿搭風格的父親，也不受時間考驗能繼續傳承，成為父親節禮物首選。

▲傑克葛倫霍示範卡地亞Santos de Cartier鏤空錶，揭開精密機芯奧秘。

Santos de Cartier腕錶的傳奇始於1904年，路易卡地亞為巴西籍飛行員好友Santos-Dumont打造了錶壇史上首只佩戴於手腕上的現代腕錶，方便讓他在空中駕駛時，也能掌握時間。承襲飛行夢想，Santos腕錶於1911年誕生，錶面的直方輪廓源自艾菲爾鐵塔的四個角，錶圈的八個外露螺絲裝則是蓬勃發展的都市建築的微型縮影也具實用功能性，問世之初搭配皮革錶帶更是一大創舉，因為皮革錶帶讓人們得以擺脫懷錶帶來的束縛，能更自在閱讀時間。

▲路易卡地亞為飛行員好友Santos-Dumont打造了錶壇首只戴於手腕上的現代腕錶。





▲1911年繪製的卡地亞Santos-Dumont腕錶。



歷經時間淬鍊，Santos de Cartier腕錶無論外在或內在都與時俱進，錶圈特殊結構使錶殼線條與錶帶能融為一體，整體線條顯得更纖長細緻，新一代更配備專利的QuickSwitch系統，能為腕錶替換精鋼、黃K金、小牛皮或鱷魚皮錶帶的功能，讓父親能輕鬆轉換錶款風格，此外，同時搭載SmartLink系統，佩戴者無需工具即可自行調校錶帶長度。

▲卡地亞Santos de Cartier 腕錶超大型款。





▲卡地亞Santos de Cartier腕錶採方形圓形角設計，一體成形的弧形錶耳、外露螺絲為標誌性設計。

卡地亞對於錶款內在也極為講究，Santos de Cartier腕錶機芯於抗磁性、防水性能、抗干擾及品質管控均相當優秀，當中自動上鍊錶採用1847 MC自動上鍊機芯，能抵禦生活中強力磁場對於錶款的影響，防水100米且同時維持錶殼纖薄合手的設計，每一款錶出廠前都經過嚴格的位置、濕度、溫度、壓力、衝擊與加速測試，確保腕錶的精準與可靠性。

▲模特兒佩戴Santos de Cartier玫瑰金鑲鑽精鋼腕錶。

卡地亞不斷壯大Santos de Cartier系列陣容，錶圈飾以八顆螺絲的經典作外，新增華麗版本，推出3款錶圈鑲嵌206顆、總重0.64克拉鑽石的精鋼錶，分別為銀色、藍色面盤以及玫瑰金錶圈鑲鑽配金色面盤等款式，為父親整體穿搭增添亮點，展現時尚魅力，均另附一條皮革錶帶，讓時髦鍊帶錶迅速變身為紳士錶，襯托絕佳品味。

▲Santos de Cartier精鋼鑲鑽腕錶，附酒紅色小牛皮錶帶供替換。





▲藍色面盤的Santos de Cartier精鋼鑲鑽腕錶，附亮面藍色鱷魚皮錶帶供替換。

