趙露思也是居家運動狂熱者　4套穿搭顯腰細又顯腿長，跟著一起穿

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

剛從《且試天下》的甜蜜感情中抽離，又要陷入《星漢燦爛》的苦情虐戀裡，由吳磊、趙露思領銜主演的古裝陸劇《星漢燦爛》，開播不久就成為話題冠軍，也讓吳磊、趙露思的人氣再攀高峰，其中趙露思的出道之路、私服穿搭、美妝保養皆成為熱搜關鍵字。

只要是趙露思的粉絲，都知道肉絲對甜食、奶茶沒有抵抗力，不過身為明星的她，雖然貪吃卻也會透過運動來維持身材，時常會在小紅書、微博分享運動後的照片，而她纖細的身材一直是粉絲們熱烈討論的話題，帶你看趙露思顯瘦的運動穿搭。

趙露思運動穿搭術

黑色運動套裝

在灰色Bra Top外再罩上一件黑色短版帽TEE，搭配緊身五分褲，略微寬鬆的上半身更能凸顯腰部纖細，上衣深V的設計則為穿搭注入性感氣息。

運動內衣 + Leggings

趙露思也時常只穿運動內衣搭配Leggings，像是白色運動內衣配奶茶色Leggings、藕紫色運動內衣搭黑色Leggings、灰色針織運動內衣與高腰Leggings的組合等。

緊身夾克+Leggings

除了背心型的運動內衣，趙露思做高強度運動時，也會以緊身拉鍊夾克與Leggings作搭配。

休閒套裝

如果只是與好友相約戶外健行、騎車的話，趙露思則會穿著寬鬆休閒套裝，或是寬鬆TEE搭配運動短褲，再加上一頂棒球老帽。

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