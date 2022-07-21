林志玲、崔智友過了40歲才當媽！高齡產婦需要注意的事

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

一般來說，女性滿34歲懷孕就是高齡孕婦，35歲生產則為高齡產婦，其實最理想的生育年齡是35歲前，因為卵子的品質在35歲後開始變差，40歲後更甚，且生育能力逐漸下降，而且年紀愈大，懷孕對孕婦和胎兒的風險愈高，流產的機率也愈大。

但是生小孩這檔事，不是一朝一夕隨隨便便說生就生，晚生的女性也許是為了事業、又或是考量身體狀況，因此耽誤了最佳生育年齡，畢竟，小孩是一輩子的牽掛，生小孩可是女性一生中非常重大的決定。

在娛樂圈中也有不少高齡產婦女星，像是：

大S徐熙媛生育年齡：37歲生女兒、41歲生兒子。

崔智友生育年齡：44歲。

林志玲生育年齡：47歲。

徐若瑄生育年齡：40歲。

蘇慧倫生育年齡：44歲。

劉若英生育年齡：45歲。

林青霞生育年齡：41歲生大女兒、47歲再生小女兒。

李心潔生育年齡：40歲。

然而，身為高齡產婦平日需要注意的事項有哪些呢？

1.養成良好的生活習慣和規律作息

懷孕的時候就要專心懷孕，工作可以緩緩，然後避免熬夜。

2.進行產前檢查

高齡孕婦容易出現流產、早產、死胎的情況，因此，在懷孕之前，得必須保證自己身體狀態健康，所以在懷孕之前，就要做好孕前檢查，確保身體健康的情況下再懷孕，否則，出現意外情況的機率很大。

3.做好孕期產檢

由於高齡產婦很容易出現嚴重畸形兒、或是母體不能繼續妊娠的情況，因此，建議高齡懷孕的女性要按時做好做滿產前檢查，以防止不健康的寶寶或懷畸形胎兒的情況出現，同時，還要防止妊娠高血壓綜合病症的發生。

▲懷孕（圖／取自免費圖庫pexels）



孕期時的運動須知：

此外，孕期中可以進行適宜的運動，以增強身體適應能力、也能預防體重過重，選擇由低至中等強度的有氧運動，步行為最常見的有氧運動，但應盡量避免爬樓梯，妊娠晚期孕婦爬樓梯時，隆起腹部可能遮擋視線，增加危險。

運動時間可由10分鐘開始，逐漸增加至30-40分鐘，稍感疲勞即可。運動後心率應達最大心率50%-70%，避免過度勞累。運動中可穿插間歇，每周可運動3-4次。部分孕婦應禁忌運動，如糖尿病、心臟病、視網膜病變、多胎妊娠、宮頸機能不全、先兆早產和流產、胎兒生長受限、前置胎盤、患妊娠期高血壓疾病類的孕婦應減少運動。此外，建議餐後運動，運動時隨身可攜帶糖果，如果發生低血糖可隨時服用。

高齡產婦在懷孕時可以經常性到戶外散步、做孕婦操、游泳等運動，另外也可以多做一些深呼吸，女性在懷孕期間適當的做一些運動，能夠增強孕婦的體質。

在進行運動時一定要適量，不要進行劇烈的運動，如果有彎腰跳躍的行為也要避免！游泳一定要選擇在孕期的早中期，以防懷孕後期行動不便而出現的意外，另外，一定要在飯後半個小時後再進行，以防剛吃完飯就運動而出現腹痛的情況。

最後，高齡產婦需要多注意自己的身體變化，多補充維生素和鈣，不要過量運動，注意保持情緒樂觀！

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