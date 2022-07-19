安格斯12星座一周運勢7／17-7／23　雙子疲累感加重、獅子請保持微笑

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

歷經逆行星帶來的動亂晦暗，在金、水星這週間的移轉下，倒也削減了不少衰運氣場，不過這週的羊座運勢持續偏弱，最好能提升敏感度，隨時注意週遭的變化，如果和朋友相約，一定要記得提早出門，避免一些枝枝節節讓你耽誤時間。此時在感情上對於情人的抱怨別太輕率，仔細了解對方的需要才能避免兩人愈走愈遠。

金牛座 4.21~5.20

向來以穩定著稱的牛座，就算身邊行星變動，對你而言都還能擁有一段氣定神閒的時光，這週的你適合走出家門，多參與一些社交活動，儘管感情進度緩慢，不過單身牛這個時候只要讓自己心情輕鬆，自然就能招來桃花，在朋友眾多的熱鬧場合裡，你的沈穩呆萌的清新氣質格外突顯，很能讓某些異性因此注意到你。

雙子座 5.21~6.20

本週金星、水星的先後移位，讓雙子運勢不再吃香，呈現先盛後衰的景象，前頭還算有些小幸運，但忙碌與壓力造成的疲累感加重，人際、愛情上都有種使不上力的無助感，有時說愈多反而愈讓你瀕臨挫折，未來這陣子的你得拿出勇氣與自己的極限挑戰，只要捱過這段時間，之後運勢就能大有轉機。

巨蟹座 6.21~7.21

金星的移入加上太陽停留，蟹座運勢持續見紅，不過就算吉星閃耀，也要當心人紅是非多，最近工作上要保持高度的機靈度，特別忌諱心直口快或是跟人裝熟，講話當心不小心說到不能說的事，踩到別人的地雷。與心上人或異性之間說出的承諾就要做到，不要只是空口白話，頻率太多對方可是會對你大打折扣的！

獅子座 7.22~8.22

只要有什麼不爽就會明顯的表現在臉上，過去獅座憑著理直氣壯走遍天下，但這週金、水星的移轉下，直來直往可不見得吃香，特別是土星逆行下，事情都不是靠你大呼小叫或是擺臉就能解決，就算不如你意也要儘量保持微笑。感情上沒有消息就是好消息，對方的沈默或許是一種默許的表達，單身者有撥雲見日、明朗化的趨勢。

處女座 8.23~9.22

過度把重點放在不完美的細節上打轉會是處女座本週最大的情緒障礙。在金星移轉而土冥星逆行下，處女座內心不平衡的力道加大，容易處在一個情緒起伏的狀態，要當心支出的爆增。而患得患失的心情下，容易擺臭臉，也因此特別容易在無意當中得罪朋友。感情運很可能在這波逆勢中反而有反轉好運。

天秤座 9.23~10.22

太陽仍是讓天秤星盤加分的一大重點，雖然頂著土冥雙逆的壓力，不過人際、工作表現就是能交出漂亮的成績單，這週的你對外互動變多，很可能有機會跟舊識再聯絡上，或是結交不少新朋友，可惜愛情上單身者進度不動如山，雖然有些許曖昧閃過，但終究沒有明顯結果。有情人者此時如魚得水，跟另一半共同享受兩人生活。

天蠍座 10.23~11.22

彷彿受到炎炎夏日高溫影響，最近的蠍座也默默褪下了冷漠的外衣，在金星的移轉下不再排斥與他人互動哈啦，只是期待著感情進展的蠍座，本週與愛情的緣份還是差了一點點，單身者暫且還需要再耐心等候一段時間，至於有伴的蠍座，戀情需要花點心思維持，雖然想要積極但也要當心別殷勤的過了頭。

射手座 11.23~12.21

好強好勝的射手與其千方百計的想達成自己的目標，不如放寬心胸做好份內的事後再順其自然。本週需要透過情緒的移轉來平息內心的急燥感，如果覺得很悶，最好就別再想太多，先做了再說，特別在感情表達上，還原射手的直率風格會更可愛！單身者以平常心接近對方，能有意料外的效果。與情人進行短程出遊，兩人感情會更進一步。

摩羯座 12.22~1.19

冥逆風暴持續進行，12星座中影響最巨的莫過於摩羯了，這週儘管得到金星、水星位移的助力，仍要小心控管自己的情緒，很可能回饋總是遠比付出的少，得更費勁才能如願，感情上有情人者，彼此雖有小幅起伏變化，卻是良性互動，兩人之間的關係將不退反進。單身者桃花並不明朗，與其胡亂表態不如先靜觀其變。

水瓶座 1.20~2.18

面對迎面而來的麻煩事，逃避雖然可恥，但很有用！這週金星的移轉讓瓶座工作上的麻煩來勢洶洶，這時候空著急也沒用，只有不忮不求，穩健前進才能讓你再次拿回事情的主導權。能保持飲食清淡和固定運動，才能把自己維持在最佳狀態，此外玩樂機會不少，單身者感情上有開心的事，有對象者兩人能分享快樂。

雙魚座 2.19~3.20

近期在魚兒身邊週遭的許多小驚喜為數不少，但也有不少小小驚嚇，藉著這些變化能讓魚座生活多彩多姿，順著金星的移位，人際關係方面將會特別順利，過去不熟的朋友也突然和你有不錯的互動。感情上也許可以考慮將朋友昇華成情人的可能性，近期的你身邊桃花並不顯明，但與朋友的感情即將進階。

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