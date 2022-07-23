《浪姐3》鍾欣潼、吳謹言「後台底妝」公開！姊姊們精緻妝容全靠它們

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

陸綜《浪姐3》熱播中，許多姐姐因為節目人氣再翻紅，而姊姊們御用的彩妝師也紛紛在小紅書公開他們使用的產品，像是登台至關重要的底妝。

阿嬌鍾欣潼：IPSA 極致粉凝霜

彩妝師表示選用這款極致粉凝霜遮瑕度高、持久力好，非常適合舞台，可以上出薄透但無瑕的精緻妝效。

于文文：植村秀無極限超時輕粉底

主打輕盈但持久的粉底液，以智慧持妝粉體在粉體中加入吸油因子，因此上妝後能持續吸油，同時粉體外還有定妝膜，可幫助妝效更持久。

吳謹言：嬌蘭GUERLAIN 嬌蘭24K純金光粉底液

養膚級的粉底液，在配方上採用24K純金光雙面粒子，主打能在肌膚上創造出一層特別的光暈，光澤感更明顯，延續這款粉底液的招牌「奶油肌」妝效，加強保濕和持妝的效果。

譚維維：鄭瑄茉明星遮瑕雙效粉底盤

韓國彩妝大師推出的同名品牌，這款同時兼具遮瑕盤和粉底液的效果，分為霧面和光澤的版本，化妝師選用的是霧面款，按壓一下會跑出新鮮的粉底液，可和右邊的遮瑕盤混合使用，自己調整到想要的遮瑕度。

朱潔凈：毛戈平高光膏

中國彩妝大師推出的品牌中討論度最高的商品，彩妝師表示這款她會搭配同品牌的粉撲使用，上在想要達到提亮、澎潤效果的地方，效果非常好。

徐夢桃：Giorgio Armani 設計師全能氣墊水粉霜

彩妝師常用這款來替姊姊補妝，原本是固態的粉霜，但搭配篩網可讓粉撲在沾取粉體時幻化為無暇潤澤的水感質地，兼具粉霜和氣墊的妝效，既有霧面遮瑕也有水亮感妝效。

柳翰雅：肌膚之鑰 精質光采粉底乳霜

質地如同乳霜般細膩，上妝同時就像在保養一般，延展度加能夠打造薄透精緻妝效。

毛俊傑：YSL 恆久完美霧光氣墊粉餅＋MAC 超持妝無瑕粉底液

彩妝師喜歡先用氣墊上出薄透的妝效後，再使用粉底液加強在容易出油的部位，像是T字、兩頰的位置，讓整體妝感更持久扎實。

黃奕：肌膚之鑰裸肌光漾粉凝露

細緻但輕盈的質地能夠上出薄透但遮瑕度足夠的妝效，用手推也能上出很完美的底妝，就像天生的好膚質一樣立體光潤。

劉戀 ：Dior 專業後台雙用水粉底＋SUQQU晶采艷澤粉霜

彩妝師表示會看狀況選擇Dior 專業後台雙用水粉底或是SUQQU粉霜，雙用水粉底主打輕薄但持久，很適合夏天使用；粉霜則是適合想要妝效更加無瑕的時候登場。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2022開架粉底液3款推薦！夏日最強霧光妝感、不怕出油暗沈還很輕盈

● 2022遮瑕8款新品推薦，一筆搞定黑眼圈，戴口罩必備