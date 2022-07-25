《禹英禑》朱玄英根本極短髮範本！立體旁分＋瀏海挑染超亮眼

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期韓劇《非常律師禹英禑》熱播中，除了女主角朴恩斌外，飾演好友圓圓的朱玄英也連帶受到關注，留著一頭俏皮短髮的她完全就是最佳造型範本！

在《非常律師禹英禑》中，朱玄英飾演的圓圓是英禑唯一的朋友，也身兼社交導師，第一集登場就笑點滿滿，是非常討喜的角色。劇外的朱玄英在2021年加入喜劇直播節目《SNL Korea》成為固定班底，僅出道一年就獲得2022年韓國百想藝術大賞獲得最佳綜藝獎（女），成績非常亮眼。

挑染俏皮短髮超亮眼

在《非常律師禹英禑》中，朱玄英飾演綽號「圓圓」的董格拉米，個性活潑溫暖又可愛，非常討喜，以一頭極短髮造型登場，特別的是在瀏海中總會帶有不同顏色的挑染，像是紅色、銀灰色、薄荷綠色等等，加上個性十足的立體旁分瀏海，讓角色的形象更加立體、深植人心。

空氣瀏海清新減齡

在劇中演繹學生時代的造型時，朱玄英的短髮搭配的則是蓬鬆的空氣瀏海造型，稍微將旁分的髮絲往前抓，用電棒簡單夾出彎度就能打造輕盈、清新的學生感。

正式感旁分＆All Back

在出席較為正式的場合像是頒獎典禮，或是有雜誌、廣告拍攝時，在造型上會運用髮品將短髮整個往後梳，或是整理成乾淨的大旁分，帶點濕潤感的造型讓氣場更強烈。





私下瀏海造型

朱玄英私下的瀏海則是再有份量感一些，圓順的黑短髮是近期韓國非常受到歡迎的短髮髮型。











自然感日常造型

朱玄英也會運用帽子作為日常生活造型的配件，像是漁夫帽、毛帽和鴨舌帽等等，都是簡單又好上手的搭配方式喔！





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