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梅根馬可低調黑裝挺哈利王子聯合國演講　被抗議「憑什麼在這」

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▲▼ 哈利王子夫婦 。（圖／路透社）

▲梅根馬可穿約48,000元Givenchy黑色洋裝搭Mulberry包，與老公哈利王子現身紐約聯合國大會。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

與英國王室關係陷入僵局的哈利王子夫婦，昨現身美國聯合國大會舉辦的「曼德拉日」活動，梅根馬可穿上要價約48,000元的黑色Givenchy鉛筆裙洋裝，拎英國品牌Mulberry大包現身，她刻意低調穿搭才不會搶過發表演說的老公哈利王子風采，可惜仍有民眾在場外舉牌抗議這對人緣不佳的王室夫婦，認為相較於深陷囹圄27年的「南非之父」曼德拉，梅根花18個月住在城堡裡然後在疫情期間上電視抱怨，諷刺他們為何能站在聯合國大會的講台上。

▲▼ 哈利王子夫婦 。（圖／路透社）

▲抗議民眾持標語，諷刺哈利王子夫婦沒有資格站在聯合國大會講台上。（圖／路透社）

哈利王子夫婦不受抗議民眾影響，緊牽著手甜蜜步入會場，兩人不時低頭交談或深情對望，分秒都顯露緊密感情，就連哈利王子發表演講，雖然提及新冠肺炎疫情未歇、烏克蘭戰爭、氣候變化危機等，今年對全球來說是痛苦的一年，但不忘公開放閃，盛讚老婆梅根馬可是「靈魂伴侶」。

▲▼ 哈利王子夫婦 。（圖／路透社）

▲哈利王子於聯合國紀念「曼德拉日」活動發表演說，讚梅根馬可是靈魂伴侶。（圖／路透社）

身為靈魂伴侶，梅根馬可深知哈利王子該是全場焦點，因此選穿低調的Givenchy黑色鉛筆裙洋裝，唯一裝飾是腰際兩個口袋與圓扣，她同時搭配黑色Manolo Blahnik高跟鞋、Mulberry包，俐落幹練的模樣猶如紐約商務女性。

▲▼ 哈利王子夫婦 。（圖／路透社）

▲哈利王子與梅根馬可感情緊密。（圖／路透社）

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