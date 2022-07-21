大同HELLO KITTY奶茶色電鍋美炸！特價4990元還送超Q小紅電鍋置物盒

文／C編

千萬別小看餐餐必備的白飯，越簡單、越基本，煮得好吃越重要，除了挑選好的米，鍋具也需重視，而講到煮飯，立刻想到的一定是大同電鍋，功能不在話下之外，近年外觀變化也頻頻令人驚艷，各種色彩、聯名，讓電鍋一點都不無聊，「Her森森」推出的「大同 X HELLO KITTY珍珠奶茶不鏽鋼電鍋」，更是擊爆少女心的設計，可愛的無嘴貓與奶茶色，就算家裡已經有電鍋，還是想擁有！

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲大同 X HELLO KITTY 珍珠奶茶不鏽鋼電鍋，加贈紅色小電鍋置物盒，特價4990元，點我購買。



大同電鍋堪稱電鍋界的扛霸子，不但可以煮出好吃的白飯，也常用來蒸食物、溫熱飯菜，一鍵就能搞定，是廚房裡最好的幫手，電鍋細節頗具小巧思，包括防燙提把、鍋蓋架、分離式電源線等等，而360度環繞水蒸氣，可以讓食材更加均勻加熱，保留食材美味不流失。

與HELLO KITTY聯名的大同電鍋，有超級可愛的HELLO KITTY與小老鼠、松鼠等角色，搭配絕美奶茶色，讓煮飯變成一件療癒的事情，此外，還加贈Q到爆的紅色小電鍋置物盒，結構和真正的電鍋一樣，內膽可以當食器放入電鍋蒸，小巧的外鍋能收納小物，就算是因為這個小電鍋而動心，也一點都不為過。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲大同 X HELLO KITTY 珍珠奶茶不鏽鋼電鍋，加贈紅色小電鍋置物盒，特價4990元，點我購買。



「Her森森」推出「大同 X HELLO KITTY珍珠奶茶不鏽鋼電鍋」，特價4990元，附有不銹鋼內鍋、飯匙、計量杯、蒸盤等，並加贈紅色小電鍋置物盒，也可以另外加購蒸籠等，讓功能更加多元，廚藝從此大躍進。