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石墨烯男士平口褲一件150元有找！抑菌、乾爽　夏天超好穿

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文／C編

要論最重要的衣物，內褲絕對上榜，因為最貼身也必須最挑惕，好的剪裁與材質，不僅可以幫助吸濕排汗，更可以讓身體保持清新乾爽，「Her森森」推出「Paloma 石墨烯抑菌平口褲」，4件原價1800元、特價549元，相當於一件不到150元就可以入手，固定每隔一段時間替換內著，是必要的，千萬別忽略。

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▲Paloma,平口褲,石墨烯,內褲,穿搭,Her森森。（圖／Her森森）

▲Paloma石墨烯抑菌平口褲，4入精緻盒裝，原價1800元、特價549元，點我購買

石墨烯是一種由碳原子組成、六角形呈現蜂巢晶格的材質，能抑制細菌達到75%以上，用來製作內褲，穿起來更加安心、潔凈，並且在襠部設計蜂巢結構，瞬間吸濕、乾爽透氣，搭配透氣面料，具有單向導濕功能，可以排汗、速乾，久穿也舒服。

整體設計有許多小細節，例如腰間品牌LOGO的寬版伸縮彈性織帶，穿起來零壓力，褲腳採用雙車線縫製，不會捲邊造成不適，並且在重點部位採用U型囊袋的立體剪裁，穿起來不容易卡襠，符合男性需求。

雖是內褲，顏色仍然重要，有經典黑、質感灰、璀璨紅跟丈青色可以挑選，可以說是基本色系通通到齊，可以按照日常習慣搭配，連內在美都注重，從內而外散發魅力。

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▲Paloma,平口褲,石墨烯,內褲,穿搭,Her森森。（圖／Her森森）

▲Paloma石墨烯抑菌平口褲，4入精緻盒裝，原價1800元、特價549元，點我購買

「Her森森」推出「Paloma 石墨烯抑菌平口褲」，4件原價1800元、特價549元，等於現省1000多元，平均每件不到150元，是CP值很高的選擇。

關鍵字：

Paloma, 平口褲, 石墨烯, 內褲, 穿搭, Her森森

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