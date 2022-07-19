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山下智久帥臉獻上閃亮鑽戒　幸福新歌讓粉絲融化

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▲▼ BVLGARI山下智久 。（圖／公關照）

▲寶格麗品牌大使山下智久發布新歌，結合寶格麗最新鑽戒，展現浪漫幸福氛圍。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗品牌大使、日本男星山下智久近日發表新歌《Forever in My Heart》，MV場景選在寶格麗東京銀座旗艦店，他手捧最新的Bridal系列ROMA AMOR鑽戒上演浪漫求婚，甜蜜氛圍與閃亮鑽戒讓粉絲都融化了，此款求婚戒發想自品牌發源地羅馬英文單字「Roma」，反過來拚就是代表愛的「Amor」，以4爪設計鑲嵌主鑽，讓0.30克拉起的鑽石盡情閃耀迷人光芒。

▲▼ BVLGARI山下智久 。（圖／公關照）

▲山下智久新歌《Forever in My Heart》MV於寶格麗東京銀座旗艦店拍攝。

▲▼ BVLGARI山下智久 。（圖／公關照）

▲山下智久新歌《Forever in My Heart》中出現寶格麗全新ROMA AMOR系列鑽石婚戒。

山下智久表示，在疫情未歇充滿變化的這幾年，他領悟到永恆和短暫似乎如同硬幣的正反兩面，因此他更想要珍惜和他人心靈相通的瞬間，於是催生出新歌《Forever in My Heart》，他說：「我將這樣的想法寫下，誕生出這首對愛的頌歌，將溫暖的情懷，唱到大家的心裡。」在MV中融入寶格麗年度最新求婚鑽戒，最適合歌曲的幸福氣氛。

▲▼ BVLGARI山下智久 。（圖／公關照）

▲▼ BVLGARI山下智久 。（圖／公關照）

▲寶格麗ROMA AMOR鑽戒中央鑲嵌圓形明亮型切割鑽石，重量約0.30克拉起，價格依鑽石等級而異。

英國鑽石品牌De Beers經典的DB Classic系列鑽石戒指，以V形鑲嵌方式托高主鑽展現極致火光的設計著稱，今年也迎來新穎設計，主鑽是精選的3克拉圓形明亮式鑽石，18K金戒環密釘鑲一排黃鑽，而玫瑰金戒環鑲嵌粉紅鑽，增添色彩之舉讓單鑽戒瞬間變得活潑。

▲▼ BVLGARI山下智久 。（圖／公關照）

▲De Beers DB Classic系列圓形明亮式鑽石密釘鑲彩鑽戒指。（圖／De Beers提供）

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, 山下智久, De Beers

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