泫雅新造型穿透視馬甲炸出渾圓雪乳！白色網襪視線直逼微笑線

記者王則絲／台北報導

韓女星泫雅即將在20日推出個人新專輯《Navilera》（나빌레라）歌曲，近日在IG上率先發出數張預告宣傳照，只能說「性感小野馬」從不會讓大家失望，泫雅除了穿著白色網襪，大方秀出蜜桃臀微笑線，其中一套造型還選穿了透視蕾絲馬甲，炸出渾圓雪乳，各種邪惡視角搭配撩人姿勢，根本企圖讓粉絲們噴鼻血噴到失血過多！

泫雅在去年與準未婚夫Dawn（金曉鐘）推出雙人迷你專輯，個人最近的作品則是《I’m Not Cool》，所以這回宣布將推出的新專輯為一年半以來的回歸之作。

▲泫雅率先曝光新專輯宣傳照造型。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa，以下同）



泫雅近日在IG上搶先曝光新歌曲的宣傳照與造型，首先在妝容上就可以發現明顯變化，特殊的白色眼線妝容讓她古靈精怪的個性更突出，往後甚至還有紫色珠珠全框的眼線呢，招牌厚唇當然也不能少，每一張都鮮嫩欲滴。

服裝布料的多寡為粉絲們關注的大焦點之一，在釋出的宣傳照當中，泫雅穿著T恤配格子裙，並以膝下長襪營造學院風格，雙腿上包裹的白色網襪，讓純慾氣息一舉爆表，撩人的翹腿姿勢，整個蜜桃臀微笑線都現形；限時動態發布的限定版造型尺度更火辣，只見泫雅穿著透視蕾絲馬甲，上頭還有浪漫的粉色小花花，托出她傲人的渾圓雪乳，並以迷濛的眼神躺在床上，這性感指數已經不能再更高了！

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