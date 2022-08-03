愛力根發表台灣5大醫美趨勢　疫後帶動「全新美學」

▲愛力根發表台灣5大醫美趨勢，近年來觀察到「新男性魅力」正在崛起，審美趨向於多元化。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

藝人楊謹華出席愛力根醫學美容舉辦的醫美跨界高峰會，擔任醫美大使的她分享凍齡保養秘訣，現場更邀請到各界專業人士，一同發表台灣5大醫美趨勢。

▲愛力根醫學美容舉辦全台首次的醫美跨界高峰會《醫美未來式》。（圖／記者黃克翔攝）

愛力根醫學美容台灣香港總經理林尚威表示，「台灣醫美的滲透率，在亞洲是全亞洲第二僅次於韓國，但是根據顧問公司的調查，在25歲～55歲的醫美中間族群，負擔得起醫美療程的人的滲透率只有不到10％，希望透過醫美未來式，愛力根醫學美容，讓更多人能了解到，只要選擇對的療程、院所、醫師，你是可以很放心的接受醫美療程，把自己變得更好。」

▲女星楊謹華擔任愛力根醫學美容品牌大使。（圖／記者黃克翔攝）

《醫美未來式》彙整出台灣五大醫美趨勢，包括「全新美學」、「新男性魅力」、「多元審美」、「醫學美容數位轉型」以及「安心醫美」，過去醫美著重在特定部位，未來則是專注全方位的改善。

長庚診所副院長胡倩婷表示，「醫美年齡層越來越低，而且25歲以上女生越來越多，以前醫美都是40、50歲，消費者通常會問這是什麼品牌、來自哪裡，有沒有QR Code可以掃」，她提到，「好的品牌要打出好的效果，還是靠醫療的經驗，所以兩種結合後才有安心醫美。」

▲愛力根醫學美容台灣香港總經理林尚威受訪表示，希望扭轉醫美負面形象。（圖／記者黃克翔攝）

愛美已不再是女性的專利，近年來男性對醫美的需求也明顯增長，許多男性也希望能夠擁有更年輕專業的外在形象，進而帶動「新男性魅力」美學的快速發展。時尚達人Kevin老師表示，「自己經常皺眉，導致抬頭紋非常嚴重，因此平常會定期打一點肉毒，並且願意跟醫生配合」，他提醒大家，「好的產品加上好的醫師很重要」，最後，他開玩笑說，「誰說打肉毒會僵掉呢？」

安心醫美集結品牌、醫師培訓，以及療程諮詢，透過醫師專業判斷，選擇適合自己的療程，追求外表形象的同時，也能夠安心變美。