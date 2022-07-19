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夏日粉餅上妝5技巧　沒有厚重粉感、妝感更透亮

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文／美人圈

夏日底妝不少人都會選擇更為乾爽的粉餅，但是粉餅上妝又擔心太乾、卡粉，今天帶來粉餅上妝步驟以及粉餅上妝技巧，粉餅也可以畫出高服貼高遮瑕、同時又透亮的妝感，一起看看夏日粉餅上妝技巧！

粉餅上妝步驟

妝前保養以保濕為重點

因為要用粉狀的粉餅上妝，所以妝前保養先以保濕為重點，以清爽的補水精華為肌膚補充水潤感，不僅補足肌膚水分，還可以降低後續粉餅粉感、加強粉餅的透光妝感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

保養最後一步是防曬，特別是一般粉餅的防曬係數都比較低，所以防曬更加重要，可以選擇偏潤澤的防曬輕輕點塗上臉，以手輕拍塗抹開，注意要等防曬已經成膜後、再接著上妝步驟。

 
 
 
 
 
 
 

 
 

先遮瑕再上妝

化妝步驟其實沒有對錯，但是可以簡單從質地區分，先液狀再粉狀、可以讓粉狀更加服貼，如果乾濕交錯、很容易有搓泥卡粉的風險！所以如果是瑕疵比較多的膚質，可以「先遮瑕再上妝」，先用遮瑕膏針對重點瑕疵部位遮瑕，用遮瑕刷輕輕點塗暈開，後續也可以減少粉餅用量，降低厚粉感。

 
 
 
 
 

 
 

粉餅分層上妝

粉餅也不用一步到位，化妝師推薦分層上法，第一層可以先用圓頭的粉底刷，以一點一點打圈的方式在全臉先薄薄上一層粉餅，用「輕壓」的方式上妝，這個步驟主要是均勻膚色即可，薄、透為重點。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

接著是針對重點瑕疵部位的遮瑕，換上粉餅粉撲後畫圈取粉，可以在手背上輕輕拍過、讓粉撲上的沾粉更加均勻，接著用輕輕「按、壓、抹」的方式在需要加強遮瑕的部位，進行瑕疵區重點遮瑕，雖然上兩層、但是粉感也不會過於厚重，妝感還是很輕透～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

粉餅溼用技巧！

如果擔心粉餅太乾或起皮的話，也推薦粉餅溼用，比起乾用會多了一點保濕度，也會較薄透、沒有粉感，先將粉撲用化妝水或清水噴濕、之後再沾取粉餅上妝，如果想要保留粉餅遮瑕度的話，也可以沾取多一點粉餅或是以「少量多次」的方式上妝，讓底妝遮瑕度更高。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

定妝噴霧噴濕，減弱粉感

最後一步可以再用定妝噴霧將臉噴濕，這樣的定妝步驟除了可以加強底妝的融合之外、也不會破壞原本底妝的遮瑕度，還可以減低粉餅粉感，更是一步完成最後定妝，妝容不僅透亮、也更加持久。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 粉餅, 美妝, 保養

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