韋禮安也有珍惜的「哥吉拉」？親曝因重度近視困擾常幹蠢事

記者王則絲／台北報導

歌手韋禮安與拳擊國手黃筱雯今（19日）出席德國蔡司（ZEISS）新鏡片系列上市記者會，訪問中韋禮安透露常因重度近視的關係幹出蠢事，為生活帶來不少困擾；提及近日火熱的「哥吉拉事件」，難道韋禮安也有珍惜的「哥吉拉」嗎？他打趣回答：「千萬不要把我的蔡司眼鏡拿去送人。」不愧是搞笑又稱職的代言人。

▲韋禮安與黃筱雯兩人都戴著蔡司最新的「清銳MAX鏡片」系列眼鏡出場，雙眼炯炯有神。（圖／品牌提供）



韋禮安本身近視8、900度左右，且雙眼有300度的視差又有散光，工作需長時間配戴隱形眼鏡，常造成眼睛乾澀，而眼睛容易乾，也成為他不適合近視雷射手術的原因，他透露曾因為洗澡時沒戴眼鏡，把洗面乳當牙膏放進嘴裡，也因為常看不清楚提詞機，所以歌詞都背得很熟，有時也會誤喝別人的水，不過目前為止，還沒有認錯過女友！

▲韋禮安獲邀擔任蔡司的新代言人。（圖／品牌提供）



這次獲邀擔任蔡司的新代言人，韋禮安運用特權直接前往總部進行精密驗光，配了一副「清銳MAX鏡片」新眼鏡，他表示：「以前戴新眼鏡第一眼會頭暈，但這個MAX鏡片不會頭暈，還很清楚。」蔡司「清銳MAX鏡片」應用了FreeForm自由成型技術，以創新ClearView鏡片設計，大幅提升鏡片纖薄度、平坦度，最厲害的是，鏡片中心到周邊的視野平均大了三倍，能有效增加用眼專注力，同時減輕眼睛負擔。

訪問中提及近日網上吵得火熱的「哥吉拉事件」，韋禮安逗趣喊話：「千萬不要把我的蔡司眼鏡拿去送人。」不過真要說他珍惜的「哥吉拉」是什麼的話，大概就是他收藏的吉他了，「我的貓比較有可能撞到我的吉他，但有損壞比較都是我自己用的，所以說視力很重要。」

▲韋禮安示範「煥視Ｘ鏡片」。（圖／品牌提供）



今日蔡司記者會上還發表了一款「煥視Ｘ鏡片」系列新品，具備全面藍光與紫外線防護，室內外切換顏色速度超快。韋禮安平常沒有戴墨鏡的習慣，因為不管是要多帶一副眼鏡出門，或是戴著隱形眼鏡再戴墨鏡都很麻煩，因此這款「煥視Ｘ鏡片」讓韋禮安直呼超方便：「就像三合一沐浴乳，可以洗髮、洗臉加身體一樣方便。」

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