過瘦胖不了？營養師教「健康增重」3大要點　睡眠不足超NG

▲營養師分享「健康增重」關鍵，多吃也有秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

雖然大多數人都煩惱於如何瘦身減肥，但有些人卻剛好相反，怎麼吃都不長肉，過瘦到看起來沒精神、不健康，想要增重卻不知道該怎麼做才有效。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就以個人經驗分享「健康增重」的3大重點，不僅飲食有秘訣，睡眠也很重要。

健康增重第一步：一定要做重量訓練



人體基本上只有成長或懷孕期，才會自然增肌，所以想要健康增重，一定要給肌肉刺激才會長肌肉，而重量訓練是刺激肌肉最好的方式，所以做重訓絕對是必須的，能幫助提高肌肉合成效率。本來沒有運動習慣的人，一定要慢慢養成，可以先從徒手訓練開始，再慢慢轉往健身器材，建議每週3～4次，每次1小時以上。

健康增重第二步：充足睡眠



睡眠對於體態很有影響，基本上睡眠不足，就會造成脂肪增加肌肉減少的現象，所以建議每天一定要睡滿七小時，維持荷爾蒙平衡，幫助增肌減脂。

健康增重第三步：能吃就吃



首要目標不是一直計算營養素，而是不要讓自己感到飢餓感，主要有以下4個重點。

1.比平常多吃1.5倍的食物。



2.首選多吃豆、魚、蛋、肉類。



3.餐間可以選擇蛋白質飲品做補充，像是牛奶、豆漿、高蛋白飲等。



4.定量多餐為主，千萬不要少量多餐，這樣可能會有自己吃足夠的錯覺。

蕭瑋霖最後也提醒，前三個月非常重要，主要有以下3個原因。

1.擬定好明確的計畫



不要有一天沒一天，先抱著學習的心態，嘗試安排課表，才能持續下去。

2.建議良好習慣



養成習慣非常重要，原本沒運動習慣的人，一開始接觸可能會覺得很痛苦，但習慣後，一兩天沒練，反而會覺得怪怪的。

3.前期效果最佳



前三個月身體還沒習慣，所以成長空間很大，蕭瑋霖也以自己增重的經驗分享，光是前三個月，他就增重快12公斤，所以堅持下去真的很重要。

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