餵頭髮「吃土」大有好處！出油減少、澎鬆增加　3天不洗頭都不會塌

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

夏天洗頭常常都會出現一些小問題，就是每天洗了，到隔天中午一下就出油，髮絲變得一絲一絲的看起來很邋遢，其實只要善用手邊的小工具，就可以達到完美的潔凈，其中，頭皮去角質這件事更是相當重要，建議一週進行一次的深度清潔，才能讓頭皮持續蓬鬆淨化。以下就盤點幾款厲害的頭皮深層調理單品，只要定期進行護理，就可以去油不傷肌。

＃Davines 喚蘊昇華淨化土

100％的天然礦物土，因為設計很特別，只要添加同品牌的洗髮精，就可以變身成為淨化頭皮的敷膜，可以塗抹在頭皮上面，靜待2分鐘，再沖洗掉，髮根立刻蓬鬆乾爽，而且原本一天就油的秀髮，撐3天都還相當清爽，真的是一款相當厲害的神土，因為洗髮露也是天然成分萃取，所以可以在頭皮上面靜置一陣子，不會傷害頭皮，夏季一定要嘗試。

＃juliArt 甘草次酸角質淨化液

淨化液真的是夏季油頭女孩必備的單品，透過內含的天然保養成分，幫助頭髮溫和去除老廢角質，帶走髒污，打造出全新細緻的頭皮狀態，油脂當然也可以深層去淨，讓頭皮變得輕盈乾爽，天然植萃的氣味更是可以幫助身心放鬆，達到舒緩。

＃呂Ryo 滋養韌髮頭皮深層淨化液

含人蔘精華、栗皮萃取物及薄荷萃取物，使用起來帶有清涼感的淨化液，可以幫助頭皮深層清潔保養，可以搭配頭皮按摩1到2分鐘，幫助去除老廢角質，搓揉起泡之後，再沖淨，洗完真的可以乾爽3天都不油膩，相當厲害的單品。

＃艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液

液態的頭皮淨化液出自MIT品牌艾瑪絲，全球熱銷250萬瓶，裡面擁有獨特明星成分小分子甘草次酸複合物，可以幫助髮肌調理平衡狀態，避免過度出油，天然植萃的香氣，更是讓洗頭成為一件療癒的事情，讓人能夠沉浸其中。