「找不到另一半」成習慣　3行為讓自己陷入單身輪迴

▲長時間單身的妳，是否也習慣「自我破壞」？（圖／unsplash）

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有些人持續單身，會怪運氣不好，「為什麼我就是沒有遇上這樣的人？」但有心理學家認為，若一個人長期單身，很可能是有「自我破壞」的習慣，這可以從幾個標的判斷，包括個性拖拖拉拉、心情一不好就大吃大喝、常常用藥或狂喝酒。

在美國出過多本著作的感情學家Margaret Paul表示，這種自我破壞的心態，其實最主要原因為想保護自己，在不喜歡孤獨與害怕獨自終老的壓力下，就會採取這種舒壓行為；心理學家Melanie Schilling則認為，有些自我保護的行為，同時也造成自己的單身狀況。

▲長時間累積的情緒壓力，採取消極的舒壓方式，會讓妳與愛情距離更遠。（圖／翻攝PEXELS）

不想變花痴，卻變成自我否定

「他真的夠好嗎？」、「我覺得他對我沒意思」、「他一定覺得我不夠美」諸如此類，覺得自己不夠好，對方不會喜歡我等等的心態，會連帶影響外在的行為，久而久之可能會出現「我不值得被愛，沒人能夠愛我」、「只要對方瞭解我，就會離開，我總是被拋棄，不是談戀愛的料」這種更極端的沮喪，讓妳離脫離單身更遠。

▲持續的自我否定，會錯失良機。（圖／unsplash）

怕被拒絕，反錯過良機

當對一個人開始有感覺，會出現拖拖拉拉的掙扎，主要是因為怕被拒絕而受到傷害，但偶像劇的情節不會隨時上演，在一般狀況下，擁有眾人目光的白馬王子不會不顧一切牽起妳的手，有時妳要積極回應，先跟對方做知心好友，或是別總是告訴自己「我瘦下來才準備開始談戀愛」。

▲找理由停滯不前，不代表傷害會變小。（圖／翻攝PEXELS）

戴上高傲面具，不願面對自己

「好男人都死光了」、「為了談戀愛就得放棄自我，我會失去自由」、「何必為了一棵樹放棄森林？」看來是妳要去選擇愛，事實從外面看來，是妳拒絕愛，或許妳有餘力在許多段關係遊走，但事實上妳也存有不安，而這種高傲態度，是不會讓想要認真交往的人靠近妳的。

▲帶著高傲面具不願跟愛情妥協，只會吸引類似心態的人與關係。（圖／翻攝PEXELS）

心理學家表示，愛別人前要先學會愛自己，人與人的相處，講究的是對等與緣分，即使犯錯不代表妳的價值跟智慧受到貶低，只是不適合而已，先別急著自我批判，然後把真正的緣份往外推。