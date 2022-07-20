「美國隊長」同框「肯尼」比拼身材！　他胸肌太大難以忽視

記者王則絲／外電報導

「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）與近期演出真人版《芭比》「肯尼」角色的萊恩葛斯林（Ryan Gosling），日前出席Netflix《灰影人》（The Gray Man）洛杉磯首映會，兩位男神同框比帥，展露健壯的好身材讓畫面十分養眼，其中克里斯伊凡的胸肌超顯眼，令人難以忽視。

▲克里斯伊凡、萊恩葛斯林出席電影首映會。（圖／達志影像）



《灰影人》有Netflix最貴電影之稱，豪砸2億美金網羅三大男神克里斯伊凡、萊恩葛斯林以及憑《柏傑頓家族》爆紅的「公爵」雷吉尚佩奇（Regé-Jean Page），日前在洛杉磯舉行首映式，週五全球便可在Netflix上觀看。

近期正在拍攝《芭比》的萊恩葛斯林身形鍛鍊得相當不錯，是粉絲們有目共睹，活動上，他穿著GUCCI的紅色西裝外套，搭配一頭金髮，延伸他身為「肯尼」華麗且搶眼的氣勢，在西裝的包裹下，萊恩葛斯林看起來挺拔帥氣，迷倒一票粉絲。

克里斯伊凡這天則是一身休閒裝扮，白色T恤外搭一件針織背心，貼腿褲與樂福鞋營造紳士態度，只見他壯碩的體格讓衣服顯得超緊繃，尤其是胸肌的輪廓明顯現形，令粉絲們難以忽視，側面還有「美國翹臀」可以欣賞，明明包緊緊卻噴發十足Man味，流露性感魅力。

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