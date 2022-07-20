fb ig video ETtoday search mobile

「美國隊長」同框「肯尼」比拼身材！　他胸肌太大難以忽視

>

記者王則絲／外電報導

「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）與近期演出真人版《芭比》「肯尼」角色的萊恩葛斯林（Ryan Gosling），日前出席Netflix《灰影人》（The Gray Man）洛杉磯首映會，兩位男神同框比帥，展露健壯的好身材讓畫面十分養眼，其中克里斯伊凡的胸肌超顯眼，令人難以忽視。

▲克里斯伊凡Chris Evans 。（圖／達志影像）

▲克里斯伊凡、萊恩葛斯林出席電影首映會。（圖／達志影像）

《灰影人》有Netflix最貴電影之稱，豪砸2億美金網羅三大男神克里斯伊凡、萊恩葛斯林以及憑《柏傑頓家族》爆紅的「公爵」雷吉尚佩奇（Regé-Jean Page），日前在洛杉磯舉行首映式，週五全球便可在Netflix上觀看。

近期正在拍攝《芭比》的萊恩葛斯林身形鍛鍊得相當不錯，是粉絲們有目共睹，活動上，他穿著GUCCI的紅色西裝外套，搭配一頭金髮，延伸他身為「肯尼」華麗且搶眼的氣勢，在西裝的包裹下，萊恩葛斯林看起來挺拔帥氣，迷倒一票粉絲。

克里斯伊凡這天則是一身休閒裝扮，白色T恤外搭一件針織背心，貼腿褲與樂福鞋營造紳士態度，只見他壯碩的體格讓衣服顯得超緊繃，尤其是胸肌的輪廓明顯現形，令粉絲們難以忽視，側面還有「美國翹臀」可以欣賞，明明包緊緊卻噴發十足Man味，流露性感魅力。

►孫藝真秀好手藝兼放閃！桌上「餐具」竟大有來頭，洩高級好品味

►迪麗熱巴罕見撞衫遇強敵！「韓女星」穿同款也超美，網評五五波

關鍵字：

美國隊長, 克里斯伊凡, Chris Evans, 肯尼, 萊恩葛斯林, Ryan Gosling

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

Lisa金裝配60萬珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬珠寶閃爆

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸

「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸

醫師揭2種「有效抗衰老食物」！不用貴婦乳霜也能有凍齡美肌

醫師揭2種「有效抗衰老食物」！不用貴婦乳霜也能有凍齡美肌

喜歡還是愛？　出現4種心理模式代表你「是認真的」 12星座情侶最佳搭配Top 3！第一名為了理想愛情，會努力扶持對方 常掉髮好困擾？5種「護髮水果」助改善　第三還能防白髮、抗老化 白到不科學！王心凌公開「5款愛用防曬」，原來嘴唇也會曬傷 「美國隊長」同框「肯尼」比拼身材！　他胸肌太大難以忽視 迪麗熱巴罕見撞衫遇強敵！「韓女星」穿同款也超美，網評五五波 夏季必備「3款話題泥膜」，讓肌膚大口深呼吸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面