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皮膚科醫師教「正確塗防曬手法」　做對4步驟讓效果翻倍曬不黑

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▲▼皮膚科醫師教正確塗防曬秘訣 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲正確塗抹防曬才能讓防曬產品效果發揮得好。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@ahc.official）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

大家都知道防曬很重要，不僅能防曬黑、曬出斑點，更是抗老的關鍵，但防曬擦夠量時容易假白、搓泥，減少用量又會讓防曬效果大打折扣。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就指出，想要有效防曬又改善防曬搓泥問題，關鍵是使用正確的塗抹手法＋工具，她就分享正確塗防曬4步驟，快照著做讓每天擦的防曬乳效果翻倍。

李醫師指出，根據標準，塗抹防曬時，臉部要用到約0.9g的防曬乳才足夠，這個份量和台幣10元硬幣大小差不多，足量塗抹時容易假白、搓泥，但減少用量又會讓防曬效果大打折扣。想要有效防曬，正確的塗抹技巧和使用工具都很重要。

▲▼皮膚科醫師教正確塗防曬秘訣 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

李醫師建議可使用矽膠粉撲來塗抹防曬產品，比起用氣墊粉撲或者直接用手，矽膠粉撲可以更好地將防曬均勻塗抹，也不會吸收保濕成分，造成防曬的保濕不足。而且矽膠粉撲用清水就能洗淨，更加乾淨衛生，也不會給皮膚造成負擔。

▲▼皮膚科醫師教正確塗防曬秘訣 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

而正確的防曬塗抹手法包含以下4個步驟。

Step 1：首先在手上擠出份量約一個硬幣大小的防曬乳，均勻地點塗在臉部和脖子上。

▲▼皮膚科醫師教正確塗防曬秘訣 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 2：用矽膠粉撲推開和輕輕按壓，以推開7：按壓3的手法來塗抹，能幫助避免搓泥。

▲▼皮膚科醫師教正確塗防曬秘訣 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼皮膚科醫師教正確塗防曬秘訣 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 3：在毛孔粗大的部位，用打圈的手法來塗，能幫助防曬更好地融入皮膚。全臉塗好後，等待1、2分鐘讓防曬成膜，再以臉部高光局部為主（額頭、鼻子、顴骨），二次疊加防曬。

▲▼皮膚科醫師教正確塗防曬秘訣 。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

Step 4：最後用棉花棒擦掉眼皮和眼下部位的多餘防曬就完成了。

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關鍵字：

保養, 護膚, 防曬, 有效防曬, 用法, 正確使用, 手法, 技巧, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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