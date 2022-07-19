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徐若瑄嘆：30歲以後沒有天生麗質，盤點不老女神的4個凍齡好習慣

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▲▼徐若瑄：30歲以後沒有天生麗質。（圖／翻攝自FB/徐若瑄）

▲美麗沒有捷徑，徐若瑄嘆維持需要靠運動。（圖翻攝自FB／徐若瑄 Vivian Hsu，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不老女神徐若瑄日前在臉書坦言：「30歲以後就沒有天生麗質了！健康、美麗、線條都是用汗水、努力不懈而來的，沒有人不會老、健康就好，你們也要養成運動的好習慣。」《ET FASHION》盤點女神凍齡好習慣，一起學起來！

青春外貌會隨著時間流逝，就連女神徐若瑄也坦言30歲後沒有天生麗質，想要維持好的膚況必須動起來，細數47歲徐若瑄的愛美好習慣。

#每天喝大量的水

女星保養首要重點就是喝足水分，她曾在採訪中分享，因為經常往返新加坡和台灣，兩地之間氣溫濕度有差異，想要維持好膚況，每天必須喝多水分，幫助增加身體代謝。

▲▼徐若瑄：30歲以後沒有天生麗質。（圖／翻攝自FB/徐若瑄）

#攝取足夠蛋白質、少澱粉攝取

為了準備先前的演唱會，徐若瑄對身材近乎苛刻，飲食方面多以蛋白質為主，少吃澱粉和糖分的攝取，口味盡量清淡。

#少吃蛋、忌冰飲

女星維持身材不易，隨著年紀增長，體內身材代謝也會變慢，曾試著少吃蛋來瘦背，也盡量不吃冰，幫助瘦小腹，為了追求完美體態，下了不少苦心。

▲▼徐若瑄：30歲以後沒有天生麗質。（圖／翻攝自FB/徐若瑄）

#漸進式減少食量

私下的他其實很愛吃，飲食控制是耐力賽，因此她選擇用漸進方式來減低食量，從9分飽到8分飽，最後讓胃漸漸習慣7分飽，偶爾想放縱的時候就放縱，會再用加倍運動來抵銷。

關鍵字：

徐若瑄, 凍齡, 保養

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