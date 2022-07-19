牛爾老師教你養出「劉亦菲電眼」，原來戴隱形眼鏡手法是關鍵

▲劉亦菲擁有一雙令人稱羨的有神電眼。（圖翻攝自微博/劉亦菲）

記者曾怡嘉／台北報導

陸劇《夢華錄》熱播，女主角劉亦菲在劇中的造型更是美到天花板，其中她會說話的眼神更是被網友大讚，美容教父牛爾就分享，想要擁有和她一樣的靈巧眼神，以下4點一定要做好，別讓鬆弛眼皮、混濁眼神拖垮你的美。

▲畫眼線盡量別大力拉扯。（圖／Unsplash）

我們都知道卸妝一定要溫柔，最佳做法是將化妝棉沾滿眼唇卸妝液後，輕輕敷在眼皮上，再慢慢擦拭乾淨，局部可搭配棉花棒卸除，切忌來回揉搓，避免拉扯眼部。不只如此，畫眼妝的時候，也必須減少摩擦，像是畫眼線的時候，千萬不要用力拉扯，手法一定要柔和。

#「彈鋼琴」手法塗眼霜

牛爾老師指出，塗抹眼霜的正確方式應該是輕點在眼周，接著用彈鋼琴手法點壓，切忌來回塗抹，如果想要搭配眼部按摩，也建議搭配眼部按摩棒等專業工具，較能控制力道。

▲手法輕柔避免拉扯肌膚。（圖／Pixabay）

#戴隱形眼鏡手法要輕柔

戴隱形眼鏡的手法和眼周肌膚也大有關係，不少人習慣大力撐開眼睛，牛爾老師表示，這樣日積月累的傷害會使眼部肌膚鬆弛，盡量用最小限度撐開眼睛，想維持緊緻眼周，戴隱形眼鏡方式是需要練習的。

#別在黑暗中看手機

一雙眼睛是否美麗，除了眼周肌膚緊緻外，眼神的明亮也很重要，經常在黑暗中看手機，用眼部過度會使得眼睛疲憊無神。