夏季必備「3款話題泥膜」，讓肌膚大口深呼吸

▲肌膚定期也需要清潔大掃除。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

夏季肌膚狀況多，除了日常清潔，深度清潔更是必要功夫，但是深度清潔不等於過度，過度清潔反而會使油脂過度分泌、甚至引發過敏，深層清潔新觀念應是拒絕油脂清零，而是清潔後使肌膚回歸油水平衡狀態，擁有穩定膚況才是健康觀念。

高溫加上長時間佩戴口罩，不穩定且易脫狀的狀況，無形也增加底妝用量，使得毛孔阻塞問題更加嚴重。因此，在日常清潔外，透過深度清潔除了能夠為肌膚帶走過多的油脂，更可避免粉刺、多餘角質堆積。但是深度清潔並非過度清潔，盤點夏日溫和泥膜，幫你趕走肌膚多餘油光。

▲Kanebo DEW 薄荷鼠尾草香氛皂泥膜，90g，1,050元。

薄荷搭配鼠尾草給肌膚帶來清涼感受，泥狀面膜的洗淨效果結合乳霜面膜的柔滑感，不乾、不繃、好清洗，在畫圈按摩時，按摩顆粒開始變化，在分解過程中帶走大大小小的肌膚髒污。

▲童顏有機 淨膚平衡綠石泥膜慕絲，980元。

以法國天然永續綠石泥粉做為原料，搭配有機阿爾卑斯山柳蘭萃取、有機檸檬茶樹複方精油以及天然淨化緊致植萃等成分打造，使用後肌膚不乾繃，摸起來水潤清爽。

▲Sukin 控油平衡抗污染泥膜，100ml，490元。

以天然活性炭為主成分，幫助吸附肌膚多餘的油脂，辣木提取物、石榴、覆盆子、榲桲成分，讓肌膚清潔之後有效保濕，達到油性肌膚平衡健康的狀態，南非博士茶，富含豐富礦物質和多酚類抗氧化劑，進一步延緩皮膚老態。