YSL沙漠辦大秀驚現「太空船」！透視衫、古巴跟靴打造性感男裝

記者王則絲／外電報導

2023春夏男裝周已在6月底落幕，SAINT LAURENT則選在台灣時間7月16日凌晨發表2023春夏男裝系列，帶領大家前往摩洛哥的Agafay沙漠舉行，現場出現巨大環狀的金屬發光體，宛如一艘外星太空船降落一般，場面壯觀。本季照慣例覆蓋大量黑色，運用比以往更輕鬆休閒的氛圍與設計，像透視衫、飄逸褲裝⋯⋯搭配古巴跟靴，打造性感男裝。

▲SAINT LAURENT 2023春夏男裝系列於摩洛哥Agafay沙漠發表。（圖／翻攝自IG@ysl）



許多品牌在2023春夏男裝嘗試裸露風格的男裝造型，蔚為一股潮流，不過對SAINT LAURENT似乎影響不大，因為不論是男裝女裝，「裸露的性感」一直是SAINT LAURENT的專精之處，2023春夏男裝系列自然也不例外。

創意總監Anthony Vaccarello本季從美國作家Paul Bowles在1949年創作的小說《The Sheltering Sky》汲取靈感，該小說便是以北非沙漠為背景的故事，並邀請倫敦藝術家Es Devilin製作發光圓環舞台設計，大秀最後從平地升起的巨大發光圓環，幾乎不像是地球之物，宛如一艘外星太空船一樣神秘科幻，場景十分震撼。

▲SAINT LAURENT 2023春夏男裝系列。（圖／翻攝自IG@ysl）



Anthony Vaccarello提到：「這是我最私人的一次系列。這就是我在2000年時的穿著方式，這是我喜歡的造型，我想重現這些我錯過的精神。」第一套造型以接近直角的墊肩雙排扣西裝登場，寬鬆褲管下模特踩著平底夾角拖鞋，為本季奠下休閒的基調，西裝之外，秀上能看到更多的透視衫，搭配繞頸的絲巾、縮口袖呈現；絲質襯衫故意不扣扣子、敞開胸膛，製造若隱若現的誘人魅力；飄逸的褲裝下，男模們穿著古巴高跟靴來搭配，甚至是極細跟的款式都有出現，這些看似強調陰柔特質的設計，的確是參照女裝，不過Anthony爽快表示他這樣做是因為他也喜歡女裝啊，「為什麼不呢？衣服就是衣服。」

▲SAINT LAURENT 2023春夏男裝系列。（圖／翻攝自IG@ysl）