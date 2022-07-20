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三伏天「減重效率增2倍」！掌握「4重點」讓你輕鬆瘦

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▲▼三伏天減重效率增2倍，4重點讓你輕鬆瘦 。（圖／Unsplash）

▲趁著三伏天瘦身，效果更顯著。

記者曾怡嘉／台北報導

我們正處於一年之間最潮濕高溫的三伏天，根據中醫說法，此時陽氣充沛最適合調整體質，而《小紅書》上的減重博主更加碼分享，三伏天減重效率是一般日的2倍，因為天熱體內新陳代謝快，消耗體內脂肪加速，想要輕鬆瘦，掌握4重點瘦更快！

三伏天是什麼時候？

三伏天從每年的夏至後開始算起的第3、第4個庚以及立秋後的第1個庚日，所以2022年的三伏天分別是7/16、7/26和8/15。

#養成快走習慣

三伏天既然新陳代謝快，建議時間較長的快走，能幫助有效減重，若是時間許可的話，上下班建議提早兩站下車，用快走方式堅持40分鐘就能看出效果。

▲▼三伏天減重效率增2倍，4重點讓你輕鬆瘦 。（圖／Unsplash）

#少喝冰飲

三伏天氣溫高，天氣一熱就會想喝冰飲來解渴，小心解渴不成，反而喝了過多飲料，意外攝取過多糖分，讓你胖的不知不覺。

#盡量少開冷氣

天氣熱怎能不開冷氣呢？有沒有發現天熱特別不想吃東西，換句話說若是開了冷氣，食慾或許不降反增，發胖的機率更高。

▲▼三伏天減重效率增2倍，4重點讓你輕鬆瘦 。（圖／Unsplash）

#擁有充足睡眠

睡眠不足容易胖，睡眠不僅只是休息而已，更有調節體內內分泌的作用，內分泌失調很容易引起發胖，據了解不少人都是因為熬夜所引起，因此養成良好的睡眠習慣是很重要的。

關鍵字：

三伏天, 減重, 重點, 秘訣

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