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試・開箱／一用就有感！用「液態黃金」讓肌膚飆速變美　暗沉鬆垮都掰掰

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

精華液最怕用了無感，花了大錢卻沒有想要的效果，當然讓人失望，以下就盤點幾款用了超有感的精華單品，不但可以做到基礎保濕，有些連美白、抗老都一次滿等，讓妳一瓶就解決多種問題，當然要買爆！

＃嬌蘭 皇家蜂王乳雙導精華

▲精華,嬌蘭,Odile,后,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

全新升級的皇家蜂王乳雙導精華，在煥白拋光精華部分，萃取純淨白蜂蜜結合4重複合酸，可以讓肌膚達到完美亮白，緊提修護精華則是以以0種微生物強化蜂蜜發酵，雙管齊下打造出黃金比例的修護配方，幫助肌膚重現緊緻、嫩白，而且一用就有感，輪廓線、疲憊感立刻退散，當然一定要入手。

＃Odile 絲蛋白撫紋精華

▲精華,嬌蘭,Odile,后,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

來自法國的Odile是貴婦最愛品牌，旗下推出的絲蛋白撫紋精華，就像是液態的黃金，擠出來水狀的質地，一抹到肌膚就立刻吸收，不僅上妝更加服貼，重點是夜間修護也很有感，隔天起床肌膚立刻水嫩飽滿，而且散發自然光透感。

＃Whoo后 秘帖循環精華 香遠亭讚頌版

▲精華,嬌蘭,Odile,后,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

后的秘帖循環精華一直以來都是經典單品，因為裡面的天然植萃成分，可以幫助穩定肌膚，因此受到很多的網友肯定，覺得沒有它真的不行，每到週年慶更是必囤的精華液單品，對於肌膚的滋潤度有所提升，直接飆升完美膚況。

關鍵字：

精華, 嬌蘭, Odile, , 保養

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