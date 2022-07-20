fb ig video ETtoday search mobile

星巴克「太空熊爆米花桶」可愛翻　《小小兵》配電影極度療癒

>

▲造型爆米花桶。（圖／翻攝威秀影城官網、星巴克提供）

▲夏天來臨，廠商推出造型爆米花桶，每一個都逗趣。（圖／翻攝威秀影城官網、星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情緩降民眾生活逐漸回復日常，暑假加上中秋節也讓許多品牌推出吸睛法寶，準備撩起我們的購物慾啦！星巴克在中秋禮盒檔期中，「夾帶」超可愛單品太空熊爆米花，把外帶杯變成火箭，準備讓星迷眼睛一亮，神可愛的造型吃完後當立體小包也很ＯＫ；威秀影城因應《小小兵2：格魯的崛起》上映，也推出超級可愛的爆米花桶，連飲料杯都好療癒。

星巴克今年在中秋檔期，全新上市「太空熊爆米花桶」，以星巴克經典外帶杯出發，化身為飛上太空的火箭造型，還加上了繽紛星空與銀河的元素點綴，彷彿要帶領使用者一起前往愉快的中秋回鄉旅程，桶蓋上方的白熊設計多了趣味的氛圍，內含5小包熱銷的酸奶洋蔥爆米花，7／20開賣，售價880元。

▲造型爆米花桶。（圖／翻攝威秀影城官網、星巴克提供）▲造型爆米花桶。（圖／翻攝威秀影城官網、星巴克提供）

▲造型爆米花桶。（圖／翻攝威秀影城官網、星巴克提供）▲造型爆米花桶。（圖／翻攝威秀影城官網、星巴克提供）

今年夏天由阿湯哥帶領的電影的熱潮回歸，因應《小小兵2：格魯的崛起》在7／20正式在台上映，威秀影城也推出一系列小小兵超可愛的造型爆米花桶，包括「小小兵飛機爆米花桶」、「小小兵爆米花桶」、「小小兵疊疊樂飲料杯」，開飛機的機長化身飲料杯，後座載著滿滿的爆米花（是不是也有點呼應獨行俠呢？），還有以人氣角色史都華的造型爆米花桶，大容量吃完爆米花也能收納生活小物喔。

▲造型爆米花桶。（圖／翻攝威秀影城官網、星巴克提供）

▲造型爆米花桶。（圖／翻攝威秀影城官網、星巴克提供）▲造型爆米花桶。（圖／翻攝威秀影城官網、星巴克提供）

另一款以史都華設計的飲料杯，在開口部分還做出可投入硬幣的直行開孔，喝完飲料還能當存錢筒使用，讓小小兵的療癒氣氛延續到看電影後，該系列商品已於7／8開賣，售價從439元至999元不等。

關鍵字：

星巴克, 太空熊爆米花, 華納, 小小兵, 爆米花

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

Lisa金裝配60萬珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬珠寶閃爆

ET Fashion

推薦閱讀

「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸

「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸

星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

醫師揭2種「有效抗衰老食物」！不用貴婦乳霜也能有凍齡美肌

醫師揭2種「有效抗衰老食物」！不用貴婦乳霜也能有凍齡美肌

喜歡還是愛？　出現4種心理模式代表你「是認真的」 12星座情侶最佳搭配Top 3！第一名為了理想愛情，會努力扶持對方 「美國隊長」同框「肯尼」比拼身材！　他胸肌太大難以忽視 常掉髮好困擾？5種「護髮水果」助改善　第三還能防白髮、抗老化 白到不科學！王心凌公開「5款愛用防曬」，原來嘴唇也會曬傷 迪麗熱巴罕見撞衫遇強敵！「韓女星」穿同款也超美，網評五五波 潤娥「黑白天鵝雙殺」電翻全場！　薄紗微露美胸洩高級性感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面