星巴克「太空熊爆米花桶」可愛翻　《小小兵》配電影極度療癒

▲夏天來臨，廠商推出造型爆米花桶，每一個都逗趣。（圖／翻攝威秀影城官網、星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情緩降民眾生活逐漸回復日常，暑假加上中秋節也讓許多品牌推出吸睛法寶，準備撩起我們的購物慾啦！星巴克在中秋禮盒檔期中，「夾帶」超可愛單品太空熊爆米花，把外帶杯變成火箭，準備讓星迷眼睛一亮，神可愛的造型吃完後當立體小包也很ＯＫ；威秀影城因應《小小兵2：格魯的崛起》上映，也推出超級可愛的爆米花桶，連飲料杯都好療癒。

星巴克今年在中秋檔期，全新上市「太空熊爆米花桶」，以星巴克經典外帶杯出發，化身為飛上太空的火箭造型，還加上了繽紛星空與銀河的元素點綴，彷彿要帶領使用者一起前往愉快的中秋回鄉旅程，桶蓋上方的白熊設計多了趣味的氛圍，內含5小包熱銷的酸奶洋蔥爆米花，7／20開賣，售價880元。

今年夏天由阿湯哥帶領的電影的熱潮回歸，因應《小小兵2：格魯的崛起》在7／20正式在台上映，威秀影城也推出一系列小小兵超可愛的造型爆米花桶，包括「小小兵飛機爆米花桶」、「小小兵爆米花桶」、「小小兵疊疊樂飲料杯」，開飛機的機長化身飲料杯，後座載著滿滿的爆米花（是不是也有點呼應獨行俠呢？），還有以人氣角色史都華的造型爆米花桶，大容量吃完爆米花也能收納生活小物喔。

另一款以史都華設計的飲料杯，在開口部分還做出可投入硬幣的直行開孔，喝完飲料還能當存錢筒使用，讓小小兵的療癒氣氛延續到看電影後，該系列商品已於7／8開賣，售價從439元至999元不等。