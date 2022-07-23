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別當夏季毛毛怪！聲寶「玫瑰金美體刀」下殺935元　5種刀頭超方便

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文／C編

夏季到來，穿衣更加清爽，露出手臂、長腿是一定要的，不然真的太熱，但是身上的毛毛處理好了嗎？「Her森森」推出「SAMPO聲寶5合1美體美膚乾濕兩用得體刀」，原價1380元、特價935元，電動更省時省力，輕鬆讓肌膚乾淨、清爽。

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▲SAMPO,聲寶,美體刀,Her森森。（圖／Her森森）

▲SAMPO聲寶 5合1美體美膚乾濕兩用得體刀 EB-Z1706WL，原價1380元、特價935元，點我購買

聲寶推出的小家電，總是以高CP值聞名，這次推出的美膚刀也是一樣，電動的設計、全身都可以用，包括：臉部、腋下、雙腿、比基尼線等等，可以挑選適合的刀頭，幫助身體做到各項的呵護，毛髮處理、潔凈度調整，都可以全部滿足。

這款美體刀有多種功能，可以針對不同的部位使用，搭載磨皮頭、拔毛頭、除毛頭、按摩頭、潔膚頭等，可以按照自己的需求挑選適合的刀頭，並有兩段速可以調整，全機防水，所以在浴室整理最方便又省時，不用擔心弄得到處都是，還要清理很麻煩。

不僅是功能很多，玫瑰金搭配珍珠白相當美型，不但符合人體工學，同時還搭載智能指示燈，確保不會遺漏掉小細毛，打造完美的膚觸，絕對是夏季必備良伴。

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▲SAMPO,聲寶,美體刀,Her森森。（圖／Her森森）

▲SAMPO聲寶 5合1美體美膚乾濕兩用得體刀 EB-Z1706WL，原價1380元、特價935元，點我購買

「Her森森」推出「SAMPO聲寶5合1美體美膚乾濕兩用得體刀」，原價1380元、特價935元，不到千元就可以美美的過夏天，當然是愛美女孩必須要入手的單品，以免當「毛毛怪」，尷尬見人。

關鍵字：

SAMPO, 聲寶, 美體刀, Her森森

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