fb ig video ETtoday search mobile

韓韶禧機場OOTD有如畫報！可愛比心「骨盆處這亮點」網呼：美死了

>

文／妞新聞

這兩年最火紅的新生代韓國女演員，名單裡一定有他…「韓素希（韓韶禧）」！以《夫婦的世界》的呂多景一角受封「最美小三」聲勢看漲，接著接連在韓劇《無法抗拒的他》、Netflix《以吾之名》升格女主角，今年除了Disney+原創劇《單戀原聲帶（Soundtrack #1）》之外，還有一部新作品《京城生物（경성크리처）》待機中，人氣直線上升、演技備受肯定，同時還擔綱最新出爐的帶貨女王！

韓素希驚喜現身機場

「Y2K 最潮穿搭」被瘋傳

https://www.instagram.com/p/CdufBNVJ7Vi

https://www.instagram.com/p/Cfi74kIO7zU

今幾個月雖然暫時沒有戲劇作品播出，但韓素希的畫報、代言活動等時尚資源依舊不間斷，儼然成為全世界女孩的穿搭指標！

https://www.instagram.com/p/CfoHhcwJ_LD

▲韓素希現身機場（圖／naver，下同）

她18日更驚喜現身仁川機場，準備飛往美國紐約參加國際大牌巴黎世家的活動，韓素希一頭黑長髮、淡妝亮相，身穿運動風黑色短上衣＋牛仔寬褲＋小黑包…把大勢Y2K時尚穿得隨性又不失亮點， 逆天美貌、完美比例加上小露性感小蠻腰，讓一系列有如畫報的「機場OOTD」登上熱門討論區被瘋傳ING～

眼尖網友也發現美照中還暗藏「隱藏版亮點」，在韓素希露出的腰腹肌膚附近，居然有一小段神秘的圖案！？拉近一看才發現疑似是「神秘刺青」，而且是紋身在性感的骨盆處，讓「韓素希骨盆刺青」立刻成為關注焦點，比對之前釋出的畫報，看起來像是「葉子形狀」，特殊部位讓網友紛紛留言：「美死了！」「也想要刺一個」、「骨盆刺青要大流行了吧？」

當紅女神「過去超苦」

超派刺青照藏感人原因

▲韓素希手臂刺青。（圖／naver

隨著知名度打開，各大品牌也找上韓素希代言，照理應該荷包賺滿滿的她，卻在先前被爆出「擁有巨額欠債」！？原來是韓素希的母親長時間以女兒名義到處借錢、偽造文書，今年3月時債務高達8500萬韓幣，不過從小父母離異由外婆扶養、出道初期都在幫忙還債的韓素希，也鼓起勇氣宣告「不幫忙擦屁股了！」（做得好）

韓素希出道5年首度機場照美到暴動！可愛比心「骨盆處這亮點」被抓包，網呼：好性感

▲韓素希手臂刺青。（圖／naver

▲韓素希骨盆處的「隱藏刺青」（圖／IG@xeesoxee）

在韓素希爆紅後，也曾因為流出的多張「衝擊舊照」引爆爭議，手臂上滿滿刺青、叼菸、煙燻妝的照片，與她在螢幕前的初戀系形象畫風差很大，在惡評之下，她依舊做自己，霸氣正面回應：「不管過去還是現在，那都是我！」還透露手臂內側的刺青是為了最愛的奶奶所紀念的「奶奶專屬生日花」，不過因為演員活動都得洗掉，如今骨盆處的「隱藏刺青」成為焦點，讓人更好奇這個神秘刺青的背後故事～

【延伸閱讀】

《以吾之名》韓素希生日照美炸！奢華耳環＋項鍊「驚人價格卻爆爭議」，網傻眼：認真？

餐廳偶遇野生韓素希！女神居然送「親簽衛生紙」爆超反轉暖心舉動，新韓劇預告公開美炸

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, 韓素希, 韓韶禧

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

Lisa金裝配60萬珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬珠寶閃爆

ET Fashion

推薦閱讀

「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸

「心事最多」星座Top 3 ！　第一名總說沒事，情緒敏感最難觸摸

星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

星巴克7／19起「連玩20天」買一送一　滑手機1分鐘爽賺一杯

潤娥「黑白天鵝雙殺」電翻全場！　薄紗微露美胸洩高級性感

潤娥「黑白天鵝雙殺」電翻全場！　薄紗微露美胸洩高級性感

喜歡還是愛？　出現4種心理模式代表你「是認真的」 「美國隊長」同框「肯尼」比拼身材！　他胸肌太大難以忽視 12星座情侶最佳搭配Top 3！第一名為了理想愛情，會努力扶持對方 醫師揭2種「有效抗衰老食物」！不用貴婦乳霜也能有凍齡美肌 常掉髮好困擾？5種「護髮水果」助改善　第三還能防白髮、抗老化 白到不科學！王心凌公開「5款愛用防曬」，原來嘴唇也會曬傷 迪麗熱巴罕見撞衫遇強敵！「韓女星」穿同款也超美，網評五五波

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面