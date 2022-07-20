韓韶禧機場OOTD有如畫報！可愛比心「骨盆處這亮點」網呼：美死了

文／妞新聞

這兩年最火紅的新生代韓國女演員，名單裡一定有他…「韓素希（韓韶禧）」！以《夫婦的世界》的呂多景一角受封「最美小三」聲勢看漲，接著接連在韓劇《無法抗拒的他》、Netflix《以吾之名》升格女主角，今年除了Disney+原創劇《單戀原聲帶（Soundtrack #1）》之外，還有一部新作品《京城生物（경성크리처）》待機中，人氣直線上升、演技備受肯定，同時還擔綱最新出爐的帶貨女王！

韓素希驚喜現身機場

「Y2K 最潮穿搭」被瘋傳

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今幾個月雖然暫時沒有戲劇作品播出，但韓素希的畫報、代言活動等時尚資源依舊不間斷，儼然成為全世界女孩的穿搭指標！

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▲韓素希現身機場（圖／naver，下同）



她18日更驚喜現身仁川機場，準備飛往美國紐約參加國際大牌巴黎世家的活動，韓素希一頭黑長髮、淡妝亮相，身穿運動風黑色短上衣＋牛仔寬褲＋小黑包…把大勢Y2K時尚穿得隨性又不失亮點， 逆天美貌、完美比例加上小露性感小蠻腰，讓一系列有如畫報的「機場OOTD」登上熱門討論區被瘋傳ING～

眼尖網友也發現美照中還暗藏「隱藏版亮點」，在韓素希露出的腰腹肌膚附近，居然有一小段神秘的圖案！？拉近一看才發現疑似是「神秘刺青」，而且是紋身在性感的骨盆處，讓「韓素希骨盆刺青」立刻成為關注焦點，比對之前釋出的畫報，看起來像是「葉子形狀」，特殊部位讓網友紛紛留言：「美死了！」「也想要刺一個」、「骨盆刺青要大流行了吧？」

當紅女神「過去超苦」

超派刺青照藏感人原因

▲韓素希手臂刺青。（圖／naver）



隨著知名度打開，各大品牌也找上韓素希代言，照理應該荷包賺滿滿的她，卻在先前被爆出「擁有巨額欠債」！？原來是韓素希的母親長時間以女兒名義到處借錢、偽造文書，今年3月時債務高達8500萬韓幣，不過從小父母離異由外婆扶養、出道初期都在幫忙還債的韓素希，也鼓起勇氣宣告「不幫忙擦屁股了！」（做得好）

▲韓素希手臂刺青。（圖／naver）



▲韓素希骨盆處的「隱藏刺青」（圖／IG@xeesoxee）



在韓素希爆紅後，也曾因為流出的多張「衝擊舊照」引爆爭議，手臂上滿滿刺青、叼菸、煙燻妝的照片，與她在螢幕前的初戀系形象畫風差很大，在惡評之下，她依舊做自己，霸氣正面回應：「不管過去還是現在，那都是我！」還透露手臂內側的刺青是為了最愛的奶奶所紀念的「奶奶專屬生日花」，不過因為演員活動都得洗掉，如今骨盆處的「隱藏刺青」成為焦點，讓人更好奇這個神秘刺青的背後故事～

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