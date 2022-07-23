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2022大稻埕七夕煙火來了　6間在地美食吃飽喝足再出發

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圖、文／MENU美食誌

2022大稻埕七夕煙火來了，嚴選6間在地美食，享受美景的同時絕對不能少了佳餚，帶著身邊的他吃飽飽後，欣賞絢麗燦爛的煙火，完美的約會行程一定能將他擒拿到手！

許仔豬腳麵線
保安街49巷17號

飄香近50年的好味道，只販售豬腳跟麵線，可以針對個人喜好來選擇部位組合，肉質鮮甜沒有豬腥味，豬皮也處理得很乾淨，吃起來完全不油膩！

▲煙火美食。（圖／美食誌提供）

▲許仔豬腳麵線（圖／美食客JK享食樂園提供）

大稻埕魯肉飯
長安西路220巷17號

藏身於巷弄市場內的老味道，必吃肥瘦相間、不油膩的魯肉飯，米飯粒粒分明不會過於溼軟，搭配上入口即化的滷肉，銷魂滋味讓人回味無窮！

▲煙火美食。（圖／美食誌提供）

▲大稻埕魯肉飯（圖／美食客V提供）

民樂旗魚米粉湯
民樂街3號

每日一早6點開始營業的人氣老店，必點招牌旗魚米粉，旗魚碎肉非常鮮甜，撒上韭菜、加入豬油拌炒的紅蔥頭提味，細軟的米粉吸附湯汁後的順口滋味超迷人！

▲煙火美食。（圖／美食誌提供）

▲民樂旗魚米粉湯（圖／美食客JIAN愛吃美食提供）

漁匠甘霖
迪化街一段23號

丼飯選用當日新鮮漁獲製作而成，生魚片種類眾多且吃起來鮮甜，酸度適中的醋飯跟生魚片很搭，味增湯跟醋飯都可以無限續加。

▲煙火美食。（圖／美食誌提供）

▲漁匠甘霖（圖／美食客森喉嚨提供）

丸隆生魚行
迪化街一段21號

排隊人潮源源不斷的日式料理專賣店，生魚握壽司的米飯煮的恰到好處，和鮮嫩厚實的海鮮疊加在一起，再搭配嫩薑片，層層美味在嘴裡綻放。

▲煙火美食。（圖／美食誌提供）

▲丸隆生魚行（圖／美食客人類怎麼只有一個胃-ㄋㄋ吃提供）

沙丘
延平北路二段62號

隱身於民宅五樓的咖啡廳，木質調的裝潢透過漂流木及精緻的杯盤，營造出靜謐又唯美的氛圍，餐點種類相當豐富，需要提前預約，不接待現場客！

▲煙火美食。（圖／美食誌提供）

▲沙丘（圖／美食客Huiii 提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 大稻埕, 美食

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