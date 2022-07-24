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全台6間「司康」外皮酥嫩、口感紮實　吃過一次就戒不掉

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圖、文／MENU美食誌

嚴選全台6間外皮酥嫩、口感紮實的美味司康，吃過一次就戒不掉的難忘口感！除了傳統的原味司康外，還有更多意想不到的口味保證滿足司康控的味蕾！

壹玖木巷咖啡19 WOOD ALLEY CAFE
台北市大同區

位於台北車站附近的咖啡廳，司康外層如餅乾微酥的口感，內層紮實且濕潤不乾澀，隨著微微的熱氣飄出逼人的香氣。

▲司康 。（圖／美食誌提供）

▲壹玖木巷咖啡（圖／美食客流浪少女Shyuan提供）

FOX.CONE COFFEE & BAKES
新竹市東區

位在南門街上的轉角處，司康口味很豐富且都是每日現做出爐的，表面烤的非常酥脆，內部鬆軟，搭配店家特製的抹醬又多了些風味，整體十分美味！

▲司康 。（圖／美食誌提供）

▲FOX.CONE COFFEE & BAKES（圖／美食客茱莉的小小世界提供）

BARON SCONES
嘉義市東區

地處嘉義市公明路上，現烤的司康口感紮實，配上店家自製的奶油，口感很唰嘴！店內無提供訂位服務，建議早點到避免久候。

▲司康 。（圖／美食誌提供）

▲BARON SCONES（圖／美食客B. Hsiang提供）

TUTUKAKI 司康小売所
台北市中山區

捷運中山站附近的司康專賣店，每日都會出爐12-17種口味，推薦香氣十足的可可豆司康，司康裡夾著濃郁苦甜的可可豆，加熱融化後整體更為濕潤。

▲司康 。（圖／美食誌提供）

▲TUTUKAKI 司康小売所（圖／美食客✿(๑⃙⃘◡̈๑⃙⃘)✿提供）

悄悄好食杭州南店舖
台北市中正區

座落於捷運善導寺站附近巷弄裡，必吃暢銷款的抹茶司康，除了司康主體之外，在表層塗上豐厚的抹醬， 讓茶香滋味更加濃郁！

▲司康 。（圖／美食誌提供）

▲悄悄好食杭州南店舖（圖／美食客走走吃咖廳！提供）

木溪 MERCI KITCHEN
台南市北區

餐廳內外充滿日式氣息，店家販售的司康口味眾多，外酥內軟且吃起來口感結實，搭配上道地德文郡奶油，濃郁奶香在嘴裡化開。

▲司康 。（圖／美食誌提供）

▲木溪 MERCI KITCHEN（圖／美食客莫墨提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 司康, 甜點, 咖啡廳

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